7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

7 квітня заборонено заплітати коси

Сьогодні, 7 квітня, відзначається Всесвітній день здоров’я, День геолога та Неділя Божого Милосердя. Віряни вшановують пам'ять преподобних Георгія та Даниїла.

Всесвітній день здоров’я

Сьомого квітня відзначається Всесвітній день здоров’я фото з відкритих джерел

7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я. Свято заснували у 1950 році. Дата святкування обрана на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я у 1948 році. Метою Всесвітнього дня здоров’я є наголошення на важливості здоров’я в нашому житті, залучення людства до вирішення фізичних й ментальних проблем, підвищення поінформованості про різноманітні захворювання, надання рекомендацій щодо поліпшення самопочуття і стану здоров’я, переконання до здорового способу життя.

День геолога

Сьомого квітня відзначається День геолога фото: depositphotos

7 квітня відзначається День геолога. Кожного року першої квітневої неділі в Україні відзначають професійне свято геологи. Подію встановили в Радянському Союзі 31 березня 1966 року за ініціативи геологів. В Україні відзначення продовжилось з 1995 року, указом Леоніда Кучми був затверджений День геолога.

Неділя Божого Милосердя

У 2024 році Неділя Божого Милосердя відзначається сьомого квітня фото з відкритих джерел

У 2024 році Неділя Божого Милосердя відзначається 7 квітня. Неділя Божого Милосердя – це день у Католицькій Церкві, який святкує послання милосердя та прощення, яким Ісус Христос поділився зі своїми послідовниками. Цей день відзначається в наступну неділю після Великодня і був встановлений Папою Іваном Павлом ІІ у 2000 році.

Яке сьогодні релігійне свято

У церковному календарі 7 квітня вшановують преподобного Георгія, сповідника та митрополита Митиленського та преподобного Даниїла Переяславського.

Що не можна робити цього дня

Не варто цього дня починати посів.

Не можна в'язати і шити.

Не дозволено використовувати різноманітне освітлення в будинках, навіть звичайні лампи.

Не заплітайте косу.

Народні прикмети

Якщо у небі немає ластівок, то весна буде холодною.

Якщо зранку яскраве сонце, то весна буде ранньою.

Сніг на полях – не буде врожаю.

Пам’ятні події сьомого квітня

1348 – у Празі засновано Карлів університет – перший у Центральній Європі.

1738 – Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.

1795 – у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.

1906 – виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.

1939 – фашистська Італія напала на Албанію.

1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

1957 – здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.

1963 – Югославія проголошена соціалістичною республікою.

1969 – символічна дата народження інтернету.

1989 – у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» — загинуло 42 з 68 членів екіпажу.

2003 – американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.