7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квітня заборонено заплітати коси
Сьогодні, 7 квітня, відзначається Всесвітній день здоров’я, День геолога та Неділя Божого Милосердя. Віряни вшановують пам'ять преподобних Георгія та Даниїла.
Всесвітній день здоров’я
7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я. Свято заснували у 1950 році. Дата святкування обрана на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я у 1948 році. Метою Всесвітнього дня здоров’я є наголошення на важливості здоров’я в нашому житті, залучення людства до вирішення фізичних й ментальних проблем, підвищення поінформованості про різноманітні захворювання, надання рекомендацій щодо поліпшення самопочуття і стану здоров’я, переконання до здорового способу життя.
День геолога
7 квітня відзначається День геолога. Кожного року першої квітневої неділі в Україні відзначають професійне свято геологи. Подію встановили в Радянському Союзі 31 березня 1966 року за ініціативи геологів. В Україні відзначення продовжилось з 1995 року, указом Леоніда Кучми був затверджений День геолога.
Неділя Божого Милосердя
У 2024 році Неділя Божого Милосердя відзначається 7 квітня. Неділя Божого Милосердя – це день у Католицькій Церкві, який святкує послання милосердя та прощення, яким Ісус Христос поділився зі своїми послідовниками. Цей день відзначається в наступну неділю після Великодня і був встановлений Папою Іваном Павлом ІІ у 2000 році.
Яке сьогодні релігійне свято
У церковному календарі 7 квітня вшановують преподобного Георгія, сповідника та митрополита Митиленського та преподобного Даниїла Переяславського.
Що не можна робити цього дня
- Не варто цього дня починати посів.
- Не можна в'язати і шити.
- Не дозволено використовувати різноманітне освітлення в будинках, навіть звичайні лампи.
- Не заплітайте косу.
Народні прикмети
- Якщо у небі немає ластівок, то весна буде холодною.
- Якщо зранку яскраве сонце, то весна буде ранньою.
- Сніг на полях – не буде врожаю.
Пам’ятні події сьомого квітня
- 1348 – у Празі засновано Карлів університет – перший у Центральній Європі.
- 1738 – Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.
- 1795 – у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.
- 1906 – виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.
- 1939 – фашистська Італія напала на Албанію.
- 1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
- 1957 – здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.
- 1963 – Югославія проголошена соціалістичною республікою.
- 1969 – символічна дата народження інтернету.
- 1989 – у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» — загинуло 42 з 68 членів екіпажу.
- 2003 – американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.
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