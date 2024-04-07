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7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьомого квітня відзначається Всесвітній день здоров’я
фото з відкритих джерел

7 квітня заборонено заплітати коси

Сьогодні, 7 квітня, відзначається Всесвітній день здоров’я, День геолога та Неділя Божого Милосердя. Віряни вшановують пам'ять преподобних Георгія та Даниїла.

Всесвітній день здоров’я

Сьомого квітня відзначається Всесвітній день здоров’я
Сьомого квітня відзначається Всесвітній день здоров’я
фото з відкритих джерел

7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я. Свято заснували у 1950 році. Дата святкування обрана на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я у 1948 році. Метою Всесвітнього дня здоров’я є наголошення на важливості здоров’я в нашому житті, залучення людства до вирішення фізичних й ментальних проблем, підвищення поінформованості про різноманітні захворювання, надання рекомендацій щодо поліпшення самопочуття і стану здоров’я, переконання до здорового способу життя.

День геолога

Сьомого квітня відзначається День геолога
Сьомого квітня відзначається День геолога
фото: depositphotos

7 квітня відзначається День геолога. Кожного року першої квітневої неділі в Україні відзначають професійне свято геологи. Подію встановили в Радянському Союзі 31 березня 1966 року за ініціативи геологів. В Україні відзначення продовжилось з 1995 року, указом Леоніда Кучми був затверджений День геолога.

Неділя Божого Милосердя

У 2024 році Неділя Божого Милосердя відзначається сьомого квітня
У 2024 році Неділя Божого Милосердя відзначається сьомого квітня
фото з відкритих джерел

У 2024 році Неділя Божого Милосердя відзначається 7 квітня. Неділя Божого Милосердя – це день у Католицькій Церкві, який святкує послання милосердя та прощення, яким Ісус Христос поділився зі своїми послідовниками. Цей день відзначається в наступну неділю після Великодня і був встановлений Папою Іваном Павлом ІІ у 2000 році.

Яке сьогодні релігійне свято

У церковному календарі 7 квітня вшановують преподобного Георгія, сповідника та митрополита Митиленського та преподобного Даниїла Переяславського. 

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто цього дня починати посів.
  • Не можна в'язати і шити.
  • Не дозволено використовувати різноманітне освітлення в будинках, навіть звичайні лампи.
  • Не заплітайте косу.

Народні прикмети

  • Якщо у небі немає ластівок, то весна буде холодною.
  • Якщо зранку яскраве сонце, то весна буде ранньою.
  • Сніг на полях – не буде врожаю.

Пам’ятні події сьомого квітня

  • 1348 – у Празі засновано Карлів університет – перший у Центральній Європі.
  • 1738 – Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.
  • 1795 – у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.
  • 1906 – виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.
  • 1939 – фашистська Італія напала на Албанію.
  • 1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
  • 1957 – здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.
  • 1963 – Югославія проголошена соціалістичною республікою.
  • 1969 – символічна дата народження інтернету.
  • 1989 – у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» — загинуло 42 з 68 членів екіпажу.
  • 2003 – американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.

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Теги: прогноз погоди свята традиції свято

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