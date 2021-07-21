Грози, дощі та прохолода: якою буде погода 22 липня

Майже на всій території України буде дощити

Сьогодні в Україні прогнозують грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої території.

Лише крайній південь та Волинь ухиляться від серйозної негоди. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Зараз час для класичних синоптичних термінів, які часто розумники використовують для мемів та насмішок – «місцями», «в окремих районах», «подекуди». Якраз так і буде – місцями може вальнути така несмішна злива, що затопить серйозно, а на сусідній вулиці знову звучатиме «Тю, а казали...», – описала ситуацію Діденко.

Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22…+27 градусів.

На Одещині та Миколаївщині температура опуститься на кілька градусів.

Проте спека ще затримається на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході,+30…+34 градуси.

У Києві знову поливатиме дощами та гримітимуть грози. Можливі шквали та град. Температура повітря знизиться до +20 градусів.

«Сильні зливи та шквали, ймовірно, можуть спровокувати небезпечні наслідки, подумайте, як і на чому краще їхати у справах», – попередила синоптикиня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середу, 21 липня, Україна буде однією з дощовитих та найсвіжіших країн Європи.

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