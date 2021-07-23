Синоптик розповів, коли втихомиряться спекотні коливання

Нова свіжа повітряна маса, яка зайшла в Україну, нарешті послабить спекотні дні

Херсонська та Запорізька області будуть останніми, на які вплине цей атмосферний фронт

Цими днями в Україну прийде спокійна спекотна погода з прохолодними ночами. Про це розповів провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило в «Obozrevatel».

За словами синоптика, штормове попередження 21 липня справдилося, зливи випадали вдень і вночі. «Далі нічого подібного протягом найближчих днів не очікується», – уточнив він.

Херсонська та Запорізька області будуть останніми, на які вплине цей атмосферний фронт. Він супроводжуватиметься поривчастим вітром, швидкість якого може досягати 15 метрів в секунду.

За словами Мурмила, дощів і злив, швидше за все, вже не буде. Він додав, що нова свіжа повітряна маса, яка зайшла в Україну, утихомирить спеку.

За даними Укргідрометцентру 23-26 липня, на всій території країни відсутні опади. Переважає сонце або невелика хмарність. Температура повітря також помірна, в межах + 23 ... + 24 градуси на півночі і + 28 ... +30 градусів на півдні.

Додамо, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в п’ятницю, 23 липня, в Україні встановиться сонячна погода без опадів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

Синоптики запевняють, що на півдні України з 1 по 14 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +31...+34°. З 15 серпня спека щодня відступатиме й температура встановиться на рівні +24...+26°.

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