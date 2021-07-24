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    Багато сонця, але без спеки: якою буде погода 24 липня

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    Багато сонця, але без спеки: якою буде погода 24 липня
    Фотоподорожі Україною/Facebook

    Вихідними Україна знову буде в гостях у антициклону

    24 липня практично по всій території України очікується +23…+28 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Дощі можливі хіба що в Карпатах і зачеплять північні райони Сумщини та Чернігівщини.

    У Києві 24 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря +25…+27 градусів.

    У південних областях буде зафіксована температура від +26°С до +28°С.

    На сході, заході та півночі України буде дещо прохолодніше – від +23°С до +25°С.

    У центральних регіонах термометри покажуть від +24°С до + 26°С.

    Нагадаємо, за даними Леоніда Горбаня, серпень виявиться протилежністю липню: дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком.

    До кінця літа на українців чекає дуже спекотна погода і період з потужними зливами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, друга половина липня очікується спекотною, вдень – до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40.

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    Теги: вихідні прогноз погоди Україна Facebook повітря Наталка Діденко
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    Багато сонця, але без спеки: якою буде погода 24 липня