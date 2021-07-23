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    Сухо, сонячно і не спекотно: прогноз погоди на 23 липня

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    Фото з групи Фотоподорожі Україною у&nbsp;Facebook - Сухо, сонячно і не спекотно: прогноз погоди на 23 липня
    Фото з групи Фотоподорожі Україною у Facebook

    Синоптикиня розповіла, коли в Україну повернеться спека

    У п’ятницю, 23 липня, в Україні встановиться сонячна погода без опадів.

    Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    23-го липня практично повсюди буде сухо та сонячно. Хіба що в Карпатах можливі локальні дощі.

    Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23…+28 градусів.

    У Києві п'ятниця обіцяє сонце, білі хмарки, синє небо і +24, +25 градусів.

    «Спека відчепилася, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск змінюється підвищеним, хмар меншає, сонця більшає. Температура повітря також – одна з найкомфортніших. Ось такі чудові новини – на найближчу синоптичну ситуацію в Україні. Насолоджуйтесь такою рідкісно ідеальною погодою, бо вже в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору», – написала вона.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

    Спеціаліст стверджує, що на півдні України з 1 по 14 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +31...+34°. З 15 серпня спека щодня відступатиме й температура встановиться на рівні +24...+26°.

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    Теги: прогноз погоди спека Facebook повітря
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    Сухо, сонячно і не спекотно: прогноз погоди на 23 липня