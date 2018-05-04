Синоптик попередила про локальні грозові дощі на вихідні

Дощі будуть не всюди і не обов’язково рясними.

Синоптики, які прогнозують послаблення спеки з 5 травня, також передбачають, що опади на території України випадуть не всюди. За даними Наталки Діденко, «на Заході України атмосферний фронт грозовими дощами послабить спеку до +22+28 градусів». У решті регіонів «послаблення спеки прийде із локальними грозовими дощами».



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Дощі будуть не всюди і не обов’язково рясними.

Синоптики, які прогнозують послаблення спеки з 5 травня, також передбачають, що опади на території України випадуть не всюди.

За даними Наталки Діденко, «на Заході України атмосферний фронт грозовими дощами послабить спеку до +22+28 градусів». У решті регіонів «послаблення спеки прийде із локальними грозовими дощами».

«Короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром також ймовірні у Києві в неділю (тобто 6 травня – ред.)», – вказує синоптик.

Західні погодні сайти також вказують на ймовірність опадів у багатьох регіонах України, але дощі будуть не всюди і не обов’язково рясними.