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    Синоптик попередила про локальні грозові дощі на вихідні

    Дощі будуть не всюди і не обов’язково рясними.
    Синоптики, які прогнозують послаблення спеки з 5 травня, також передбачають, що опади на території України випадуть не всюди. За даними Наталки Діденко, «на Заході України атмосферний фронт грозовими дощами послабить спеку до +22+28 градусів». У решті регіонів «послаблення спеки прийде із локальними грозовими дощами».
    • Сьогодні, 14:45
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    Дощі будуть не всюди і не обов’язково рясними.

    Синоптики, які прогнозують послаблення спеки з 5 травня, також передбачають, що опади на території України випадуть не всюди.

    За даними Наталки Діденко, «на Заході України атмосферний фронт грозовими дощами послабить спеку до +22+28 градусів». У решті регіонів «послаблення спеки прийде із локальними грозовими дощами».

    «Короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром також ймовірні у Києві в неділю (тобто 6 травня – ред.)», – вказує синоптик.

    Західні погодні сайти також вказують на ймовірність опадів у багатьох регіонах України, але дощі будуть не всюди і не обов’язково рясними.

     

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