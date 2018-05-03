Синоптик розповіла, коли в Україні стане прохолодніше
- Сьогодні, 17:33
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Завтра, 4 травня, все ще переважатимуть літні показники - +26-32°С
Послаблення спеки в Україні очікується 5-6 травня. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
За її даними, завтра, 4 травня, переважатимуть літні показники, очікується 26-32 градуси тепла, а на узбережжях морів – 22-27 градусів тепла.
«Послаблення спеки: 5 травня на Заході, 6 травня і у північних та центральних областях. Скрізь буде сухо та сонячно, вночі – зоряно та з соловейками», – написала Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Як зазначає синоптик, завтра, 4 травня, у Києві буде спекотно – 30 градусів тепла, а послаблення спеки з локальними грозовими дощами очікується 6 травня.
Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, для відпочивальників найтеплішою є вода на турецьких та єгипетських курортах, в Україні вона мала прогрітися максимум до 16 градусів.