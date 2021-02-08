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    ВООЗ: Україна одна з перших отримає вакцину за програмою COVAX

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    Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебрєсус - ВООЗ: Україна одна з перших отримає вакцину за програмою COVAX
    Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебрєсус
    Фото: news.cgtn.com

    Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медпрацівників та літніх людей

    Україна буде включена в першу чергу поставок вакцин від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX.

    Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебрєсус у відеозверненні під час відкриття всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

    Минулого тижня Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.

     Читайте також: Коли сформується колективний імунітет. Що обіцяють виробники вакцин?
    Теги: медицина Україна щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
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