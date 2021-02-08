ВООЗ: Україна одна з перших отримає вакцину за програмою COVAX

Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медпрацівників та літніх людей

Україна буде включена в першу чергу поставок вакцин від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебрєсус у відеозверненні під час відкриття всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

«Минулого тижня COVAX опублікувала свій прогноз щодо розподілу вакцин серед країн-учасниць цієї ініціативи, і разом з UNICEF та іншими організаціями ми будемо співпрацювати, щоб розподілити ці вакцини якомога швидше. Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медпрацівників, літніх людей та тих, хто безпосередньо спілкується з пацієнтами з Covid-19», – сказав він. Гебрєсус додав, що ВООЗ продовжуватиме підтримувати Україну для того, щоб зупинити передачу вірусу і рятувати життя, а також щоб відбудовувати нормальне життя країни.

Минулого тижня Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.