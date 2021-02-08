ВООЗ: Україна одна з перших отримає вакцину за програмою COVAX

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебрєсус
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Україна буде включена в першу чергу поставок вакцин від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX.
Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебрєсус у відеозверненні під час відкриття всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».
Минулого тижня Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.