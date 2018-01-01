Сирійська опозиція переконувала США відновити допомогу

Вільна армія Сирії апелює до антиіранських настроїв в Білому Домі

Представники Вільної армії Сирії під час відвідин Вашингтону переконували американський уряд відновити програму надання летального озброєння. Сирійські опозиціонери апелювали до того, що поновлення програми надання летального озброєння покаже те, що США серйозно налаштовані на протидію поширенню впливу Ірану. Про це повідомляє інформаційне



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Боєць «Вільної сирійської армії» на тлі емблеми організації

Вільна армія Сирії апелює до антиіранських настроїв в Білому Домі

Представники Вільної армії Сирії під час відвідин Вашингтону переконували американський уряд відновити програму надання летального озброєння. Сирійські опозиціонери апелювали до того, що поновлення програми надання летального озброєння покаже те, що США серйозно налаштовані на протидію поширенню впливу Ірану. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мустафа Седжарі заявив про те, що під час зустрічей в Вашингтоні делегація Вільної армії Сирії намагалася чітко пояснити негативні наслідки рішення адміністрації Дональда Трампа припинити програми надання озброєння і проведення тренувань, що було зроблено минулого року. Сама програма існувала із 2013 року і реалізовувалася при допомозі Туреччини і Йорданії.

При цьому опозиціонери заявили, що повністю підтримують ідею адміністрації Дональда Трампа щодо необхідності протидії Тегерану. На їх думку настав час втілити дані тези на практиці. Делегати Вільної армії Сирії зустрічалися як із представниками Конгресу, так і співробітниками Білого Дому. Американські урядові відомства відмовилися коментувати дане повідомлення.