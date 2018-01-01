Сирійські повстанці із Східної Гути ведуть переговори з Росією

Повстанці закликають Дамаск і Москву поважати попередні угоди про припинення вогню

Повстанці, які контролюють район Східна Гута неподалік від Дамаску, повідомили про те, що проводять прямі переговори із представниками РФ. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Минулого року два угруповання вже підписували домовленості із РФ, які однак не призвели до припинення бойових дій із урядовими сирійськими військами. Самі



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Сирійські повстанці

Повстанці закликають Дамаск і Москву поважати попередні угоди про припинення вогню

Повстанці, які контролюють район Східна Гута неподалік від Дамаску, повідомили про те, що проводять прямі переговори із представниками РФ. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Минулого року два угруповання вже підписували домовленості із РФ, які однак не призвели до припинення бойових дій із урядовими сирійськими військами. Самі повстанці вважають, що краще на пряму вести переговори із представниками Москви чим із маріонетковим режимом в Дамаску, не зважаючи на те, що переговори до сьогодні не дали жодного практичного результату.

Представники Міноборони і МЗС РФ відмовилися коментувати дану ситуацію. Однак при цьому відомо, що на російській авіабазі Хмеймім регулярно проводяться переговори із представниками різних повстанських угруповань.

Представник Міністерства примирення Сирії заявив про те, що Дамаск має намір повністю повернути контроль над регіоном Східної Гути. Зі свого боку повстанці апелюють до попередніх домовленостей, які передбачають припинення вогню і зняття блокади. Окрім того попередні домовленості передбачали б евакуацію декількох сотень бійців колишньої Аль-Каїди в Сирії із Східної Гути. Саме вони є об’єктом триваючих ударів авіації РФ і Сирії.