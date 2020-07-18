Система чотирьох зон: у МОЗ розповіли, що буде в Україні після карантину



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31 липня приходить термін завершення адаптивного карантину

З 31 липня в Україні введуть чотири зони — зелену, жовту, помаранчеву і червону

Після адаптивного карантину в Україні хочуть запровадити систему чотирьох зон.

Про це в ефірі ток-шоу «Свобода Слова Савіка Шустера» сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Сьогодні ми бачимо що у нас працює адаптивний карантин. Коли ми говоримо про вислів президента, була пропозиція що давайте відразу на 2 місяці введемо карантин, оскільки 31.07 приходить термін завершення цього карантину, і ми переходимо на зовсім іншу систему карантину. Ми вводимо чотири зони — зелену, жовту, помаранчеву і червону», — сказав Ляшко.

З його слів, червона зона — це жорсткий карантин, який в країні діяв наприкінці березня — початку квітня. Зелена, жовта і помаранчева зона — це більш легкі зони, які обмежують певну діяльність, але не повністю закривають.

«Зараз ми робимо індикатори на рівні області, але при тому щоб областям дозволяли вводити більш жорсткий карантин на певній території... Сьогодні ми запропонували іншу модель — якщо п’ять днів поспіль будуть підвищуватись індикатори на рівні області, далі включається зонально по районам або містам обласного значення. Це одразу показує на карті... Якщо це червона — ресторани не працюють, громадський транспорт не ходить. Якщо жовта — працює все, вле заходити в супермаркет можна буде тільки одній людині на 10 м2, або буде діяти обмеження до 23:00», — зазначив головний санітарний лікар.