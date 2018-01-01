Система ProZorro кілька днів не працюватиме

Дані системи перевозять з Amazon в Україну

На початку лютого 2018 року розпочинається міграція модулю document service ProZorro з хостингу Amazon в Україну. Про це повідомила прес-служба системи публічних закупівель ProZorro. «Загалом повний переїзд даних ProZorro планується провести з початку лютого до середини березня. Під час першого етапу переїзду буде відсутня можливість



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Дані системи перевозять з Amazon в Україну

На початку лютого 2018 року розпочинається міграція модулю document service ProZorro з хостингу Amazon в Україну. Про це повідомила прес-служба системи публічних закупівель ProZorro.

«Загалом повний переїзд даних ProZorro планується провести з початку лютого до середини березня. Під час першого етапу переїзду буде відсутня можливість завантажувати документи з усіх майданчиків з 20:00, 2 лютого до 08:00, 5 лютого. Всі матеріали необхідно розмістити до або після цього періоду», — йдеться у повідомлені.

У ProZorro додали, що з Amazon в Україну вже переміщено близько 45 терабайт інформації та більше 30 млн файлів. Наразі відбувається переїзд важливих для функціонування системи модулів.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, хто минулого року найбільше заробив через ProZorro.