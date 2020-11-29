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    Нарада в понеділок: про що говоритимуть голови фракцій Ради

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    Нарада в понеділок: про що говоритимуть голови фракцій Ради

    Результати наради вплинуть на порядок всього пленарного тижня

    Голови парламентських фракцій зберуться на нараду в понеділок, 30 листопада. Обговорять закони про рішення конституційної кризи та про підтримку бізнесу.

    Про це написав заступник голови фінансового комітету, нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

    Він зазначив, що результати наради, яка розпочнеться в 9:00, вплинуть на порядок всього пленарного тижня. Поки невідомо, чи будуть запрошені на засідання члени уряду або інших відомств.

    Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, в Раді також пройшла нарада голів фракцій. На ній погодили законопроект про призначення голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Консультації щодо законопроекту про Конституційний суд України (КСУ) продовжаться.

    Також виконуюча обов'язки голови Верховної ради України Олена Кондратюк заявила, що парламент готовий розглянути державний бюджет на 2021 рік у встановлені терміни.

    Теги: Верховна Рада бюджет НАБУ Конституційний суд парламент фракція
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