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    Ситуація на Донбасі залишається складною, є поранені

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    Ситуація на Донбасі залишається складною, є поранені

    Окупанти здійснили сім обстрілів за сьогоднішній день

    З початку доби російсько-терористичні угруповання здійснили сім обстрілів позицій українських військових на Донбасі, внаслідок чого отримали поранення двоє військовослужбовців. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

    «Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню... Внаслідок бойових дій два військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранень», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначили у прес-центрі штабу, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Піски, Мар’їнка та Березове.

    Разом з тим, неподалік Троїцького окупанти застосував по наших опорних пунктах міномети калібру 120 мм, гранатомети та протитанкові керовані ракети. Також у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД.

     

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