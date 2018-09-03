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    Ситуація на фронті: чотири обстріли, українські бійці не постраждали

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    Ситуація на фронті: чотири обстріли, українські бійці не постраждали

    Бойовики сьогодні чотири рази відкривали вогонь

    Російсько-окупаційні війська з початку доби 4 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

    Про це повідомив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

    «З початку цієї доби зафіксовано 4 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Ворог вів вогонь з гранатометів різних типів та іншого піхотного озброєння поблизу н.п. Кримське, Водяне, Павлопіль та Піски», - йдеться у повідомленні.

    Бойових втрат від початку поточної доби серед українських військових немає, наголосив речник.

    Він зауважив, що протягом минулої доби в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей підрозділи Об'єднаних сил продовжували фіксувати порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

    Бойовики не застосовували важке озброєння, проте здійснювали вогневі провокації в бік українських військовослужбовців з гранатометів різних типів та іншого піхотного озброєння.

    Загалом, протягом 2 вересня російсько-окупаційні війська здійснили 16 прицільних обстрілів оборонних позицій підрозділів Об'єднаних сил.

    Джерело: Укрінформ

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