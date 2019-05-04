Ситуація на фронті: від початку доби бойовики три рази порушили режим тиші



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Сьогодні на Донбасі бойовики три рази порушували режим тиші.

Важке озброєння не застосовувалось

Сьогодні на Донбасі бойовики три рази порушували режим тиші.

Під обстріл потрапили захисники Мар'їнки, Лебединського та Золотого-4. Важке озброєння від початку доби НЗФ не застосовували.

Міноборони підтвердило інформацію про 21 збройну провокацію за минулу добу.

Незаконні збройні формування на луганському напрямку здійснили чотири ворожих обстріли.

Під вогонь потрапили Шуми, Золоте-4, Новолуганське та Майорськ. Тут ворог застосовував заборонене мінськими домовленостями озброєння.

На донецькому напрямку російські війська 17 разів відкривали вогонь по українських захисниках.

Під обстріл потрапили Піщевик, Новотроїцьке, Березове, Мар'їнка, Авдіївка, Лебединське та Миколаївка.

Загалом протягом минулої доби, 3 травня, російсько-окупаційні війська здійснили 21 збройну провокацію проти захисників України. Зокрема, 5 разів під ворожим вогнем перебували захисники Мар’їнки, 4 рази — оборонці Авдіївки. При цьому, під час мінометних обстрілів ворог загалом випустив 43 міни різних калібрів.

За даними штабу ООС є втрати серед бойовиків.