Прем’єр Британії просить парламент підтримати будь-яку угоду з Євросоюзом



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Британський парламент не засідав по суботах вже майже 40 років

Джонсон проведе голосування щодо угоди в суботу, 18 жовтня, відразу після майбутнього саміту в Брюсселі, який стартує 17-18 жовтня

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон звернеться до парламентаріїв з проханням підтримати будь-яку угоду щодо Brexit протягом 24 годин після саміту Європейського союзу або зажадати відстрочки.

Про це в суботу, 12 жовтня, пише газета The Times.

Зазначається, що Джонсон проведе голосування щодо угоди в суботу, 18 жовтня, відразу після майбутнього саміту в Брюсселі, який стартує 17-18 жовтня. Свою пропозицію він має намір озвучити вже сьогодні.

Видання зазначає, що британський парламент не засідав по суботах вже майже 40 років.

Востаннє дата виходу Великобританії з ЄС була перенесена на 31 жовтня. Джонсон наполягає на цій даті і каже, що волів би чергову відстрочку Brexit без угоди, однак парламент заборонив йому погоджуватися на такий варіант.

Раніше повідомлялося, що в переговорах Британії та ЄС щодо Brexit з'явилися оптимістичні сигнали.

Нагадаємо, що раніше Борис Джонсон пішов на компроміс щодо Brexit. Він заявив, що не буде проводити перевірки на кордоні між Республікою Ірландія і Північною Ірландією. Він наголосив, що це компроміс з боку Великобританії.