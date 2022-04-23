Ситуація з комунікаціями на Луганщині катастрофічна, відновлювати майже нічого, – Гайдай

На Луганщині російський агресор атакує, але зазнає втрат живої сили та військової техніки, бо ЗСУ успішно ці атаки відбивають. Водночас ситуація з комунікаціями в області вже досягла критичного рівня. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму відеозвернені.

«Залишається у нас стабільно напружена ситуація. Постійно орки намагаються атакувати в напрямку Попасної, Новотошківки, Рубіжної, Сєвєродонецька. Успіху особливого не мають, тому обстрілюють повністю все там... Наші хлопці відбивають всі їх атаки, залишають десятки трупів орків, ворожу техніку. Нічого у загарбників не виходить. Дай Боже, нічого і не вийде», – сказав очільник області.

Він зазначив, що ситуація з комунікаціями у населених пунктах Луганщини катастрофічна, і відновлювати майже нічого. Загарбники цілеспрямовано знищують житлові квартали міст.

За словами керівника ОВА, щоденна евакуація в області триває. Зараз на Луганщині працюють дві бригади волонтери, які вивозять маломобільне населення.

«Жодного евакуйованого до безпечних міст країни не покинуто напризволяще. Всі мають житло, їжу, ліки, медичну допомогу, одяг – все безоплатно. Не вірте фейкам росіян, вони умисно хочуть посіяти паніку», – наголосив Гайдай.

Він також повідомив, що для тих, хто залишився, впродовж останніх днів завезли велику кількість продуктових наборів та зробили запаси.