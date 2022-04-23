Ситуація з комунікаціями на Луганщині катастрофічна, відновлювати майже нічого, – Гайдай
Російські загарбники цілеспрямовано знищують житлові квартали міст Луганської області
На Луганщині російський агресор атакує, але зазнає втрат живої сили та військової техніки, бо ЗСУ успішно ці атаки відбивають. Водночас ситуація з комунікаціями в області вже досягла критичного рівня. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму відеозвернені.
«Залишається у нас стабільно напружена ситуація. Постійно орки намагаються атакувати в напрямку Попасної, Новотошківки, Рубіжної, Сєвєродонецька. Успіху особливого не мають, тому обстрілюють повністю все там... Наші хлопці відбивають всі їх атаки, залишають десятки трупів орків, ворожу техніку. Нічого у загарбників не виходить. Дай Боже, нічого і не вийде», – сказав очільник області.
Він зазначив, що ситуація з комунікаціями у населених пунктах Луганщини катастрофічна, і відновлювати майже нічого. Загарбники цілеспрямовано знищують житлові квартали міст.
За словами керівника ОВА, щоденна евакуація в області триває. Зараз на Луганщині працюють дві бригади волонтери, які вивозять маломобільне населення.
«Жодного евакуйованого до безпечних міст країни не покинуто напризволяще. Всі мають житло, їжу, ліки, медичну допомогу, одяг – все безоплатно. Не вірте фейкам росіян, вони умисно хочуть посіяти паніку», – наголосив Гайдай.
Він також повідомив, що для тих, хто залишився, впродовж останніх днів завезли велику кількість продуктових наборів та зробили запаси.
Нагадаємо, що внаслідок постійних атак ворога на Луганщину у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, а у Рубіжному та Новодружеську зруйновані будинки.
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