Наступ Росії на Донбас може тривати кілька місяців, – The Independent

Путін прагне до якоїсь перемоги «незалежно від людської вартості»

Наступ російських окупантів на Донбас може тривати кілька місяців. Про це свідчить тривале нарощування сил російськими військовими. Такі дані опублікувало видання The Independent із посиланням на британську та американську розвідки.

Новий напад на Донбас на сході України може тривати «кілька місяців», про це попередив високопоставлений чиновник з національної безпеки Великої Британії британський уряд.

Посадовець зробив попередження прем'єр-міністру Борису Джонсону, який потім на щотижневому засіданні Кабміну на Даунінг-стріт заявив, що позиція України є «небезпечною», оскільки вважається, що Володимир Путін прагне до якоїсь перемоги «незалежно від людської вартості».

Це сталося після того, як окупанти завдали нового штурму на сході України, де вони взяли під контроль місто Кремінна.

«Кремінна перебуває під контролем «орків» (росіян). Вони увійшли до міста. Нашим захисникам довелося відійти. Вони закріпилися на нових позиціях і продовжують воювати з російською армією», – повідомив на брифінгу губернатор області Сергій Гайдай.