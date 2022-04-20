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    Події в Україні

    Наступ Росії на Донбас може тривати кілька місяців, – The Independent

    Окупанти взяли під контроль Кремінну: вже розстріляли чотирьох людей - Наступ Росії на Донбас може тривати кілька місяців, – The Independent
    Окупанти взяли під контроль Кремінну: вже розстріляли чотирьох людей
    фото з відкритих джерел

    Путін прагне до якоїсь перемоги «незалежно від людської вартості»

    Наступ російських окупантів на Донбас може тривати кілька місяців. Про це свідчить тривале нарощування сил російськими військовими. Такі дані опублікувало видання The Independent із посиланням на британську та американську розвідки.

    Новий напад на Донбас на сході України може тривати «кілька місяців», про це попередив високопоставлений чиновник з національної безпеки Великої Британії британський уряд.

    Посадовець зробив попередження прем'єр-міністру Борису Джонсону, який потім на щотижневому засіданні Кабміну на Даунінг-стріт заявив, що позиція України є «небезпечною», оскільки вважається, що Володимир Путін прагне до якоїсь перемоги «незалежно від людської вартості».

    Це сталося після того, як окупанти завдали нового штурму на сході України, де вони взяли під контроль місто Кремінна.

    «Кремінна перебуває під контролем «орків» (росіян). Вони увійшли до міста. Нашим захисникам довелося відійти. Вони закріпилися на нових позиціях і продовжують воювати з російською армією», – повідомив на брифінгу губернатор області Сергій Гайдай.

    Напередодні влада закликала жителів Луганщини евакуюватися: очікується наступ окупантів.

    Також ми писали, що рашисти оскаженіло «прасують» Луганщину: під вогнем Кремінна і Сєвєродонецьк.

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    Теги: росія окупанти Донбас Луганщина війна путін чиновник напад Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Наступ Росії на Донбас може тривати кілька місяців, – The Independent