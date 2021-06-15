Ситуація з українськомовними серіалами на телебаченні «катастрофічна» – Кремінь

Із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 – російською

«Інтер» та «1+1» транслюють лише по 1 телесеріалу українською мовою, на телеканалі «Україна» їх лише 2

Менше половини серіалів на п’ятьох провідних українських телеканалах демонструють українською мовою. Дві третини йдуть російською. Про це повідомляє пресслужба секретаріату мовного омбудсмена Тараса Кременя.

Із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 – російською.

Аналіз телеканалів проводився впродовж з 1 по 7 червня 2021 року. До моніторингу увійшли 5 найбільш рейтингових телевізійних каналів: «1+1», «Інтер», «Україна», «СТБ» та «ICTV».

Ситуацію з українськомовними серіалами у мовного омбудсмена називають катастрофою.

«Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів (зокрема телесеріалів) напередодні 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість їх трансляції державною мовою. Це – катастрофа», – вважає мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Ситуація на деяких телеканалах виглядає ще гіршою. Наприклад, «Інтер» та «1+1» транслюють лише по 1 телесеріалу українською мовою, на телеканалі «Україна» їх лише 2.

«Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», – наголосив Кремінь.

За словами мовного омбудсмена, дотримання 23-ї статті мовного закону значно збільшить частку української на телебаченні та допоможе телеканалам нарешті дотримуватися мовних квот, «не вдаючись до примітивних маніпуляцій, наприклад, називаючи рекламу прального порошку телепередачею».