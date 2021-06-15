«Це прикра помилка». Після скандалу в «Голосі» вибачилися за антимовне голосування

«Голос» відкликає свої голоси за включення до порядку денного законопроєкту про мову в кіно

Під час голосування за порядок денний сесії був законопроєкт №5554 про застосування закону про мову в кіно. Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк переконує, що нардепи фракції за документ проголосували випадково.

«Я й мої колеги категорично проти цього законопроєкту №5554. І минулого разу голосували червоною кнопкою. І будемо проти нього», – написав Железняк в мережі Facebook.

«Це постанова про включення в порядок денний. Окрім цього ганебного закону, там є інші важливі зміни. Наприклад, закон про територіальну оборону. І наші законопроєкти теж. Найкращим варіантом було б провалити постанову, а після цього вилучивши законопроєкт 5554, а всі інші включити закони в порядок денний», – зазначив він.

Фото: Ярослав Железняк

Железняк додав, що включення в порядок денний не є прийняттям рішення по суті закону. У цьому випадку (коли рішення було внесено в порушення регламенту), воно взагалі дивно з’явилося.

«Але, як я написав раніше, відбулася помилка. Відповідні постанови про відкликання голосів уже подані мною й колегами. Це не допоможе юридично, але відображає позицію. Що стосується самих законів, то їх включення в порядок денний не є етапом прийняття закону, хоча звичайно дає більше можливостей маніпулювати цим», – написав він.

Зазначимо, згодом з'явилася заява «Голосу». «Депутати фракції «Голос» Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрій Осадчук відкликають свої голоси за внесення до порядку денного законопроєкту 5554 про російську мову в кіно. Дане голосування було помилкою, адже законопроєкти з’явились в останній момент: серед 29 законопроєктів був і контроверсійний законопроєкт 5554», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завдяки п'ятьом голосам «Голосу» русифікаційні законопроєкти 5554 і 5554-1 включили до порядку денного сесії.