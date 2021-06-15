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    Думки вголос

    Чому «слуги» хочуть знищити закон про українську мову

    Чому «слуги» хочуть знищити закон про українську мову

    Поступове знищення Закону про мову – це елемент поступового знищення України

    Сьогодні о 16 годині Слуги знову збирають комітет. Хочуть повернути дозвіл на російські серіали без перекладу і політичну агітацію російською мовою. Попри усю політичну «тріскотню» судити треба за діями. А за діями вони готують капітуляцію. Навіщо інакше дозволяти російські серіали і вибори російською? У Слугах є різні люди. Ясно, що частині з них залишитися назавжди зрадниками України в очах виборців, та й власних дітей не дуже хочеться. Вчора їх переконували підтримувати знищення Закону про українську мову, казали: все не так, все добре! Лише не могли пояснити, навіщо викидати з Закону про мову норму про мову фільмів, серіалів і політичної агітації.

    Загалом я схильний вірити тим, хто стверджує, що це ініціатива безпосередньо Зеленського. Мовляв, засновані ним компанії і далі торгують з Росією, а створені за російські гроші продукти хочеться втюхати ще й українцям.

    Так, це правда. Але я переконаний, що поступове знищення Закону про мову це елемент поступового знищення України.

    В останньому червневому цьогорічному інтерв’ю ідеолог «Русской весны» Сурков прямо каже:

    «Для меня что такое русский мир? Это везде, где люди говорят и думают по-русски. Это там, где, может быть, они не говорят и не думают по-русски, но где они очень уважают русскую культуру. Там, где они видят в русской модели развития национального альтернативу для того, что у них есть у себя дома. Таких людей сейчас тоже становится всё больше»

    Ось для цього і прагнуть знищити Слуги Закон про мову.

    Я прошу підтримки у Вас, у всіх, хто це читає.

    Подзвоніть, напишіть усім депутатам зі «Слуги народу», «Довіри» і поясніть, що за це голосувати – злочин, який не пробачать. ЄС і Голос однозначно не голосуватимуть. Вірю, що не голосуватиме «Батьківщина». У За майбутнє є багато українців, які висловили обурення законом.

    ОПЗЖ очевидно підтримає цю жахливу ініціативу.

    А Слуг потрібно переконувати. Бо їхніх голосів з ОПЗЖ може вистачити.

    Дехто каже мені: та ти маєш молитися, щоб вони проголосували. Це ж кінець їхньому електорату серед патріотичних виборців!

    Ні. Не можна політичні інтереси ставити вище інтересів збереження держави.

    Дякую!!!

    Джерело: блог Миколи Княжицького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Батьківщина вибори українська мова Володимир Зеленський партія Слуга народу За майбутнє
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    Чому «слуги» хочуть знищити закон про українську мову