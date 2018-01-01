Скандал із санітарними «Богданами»: автовиробник зробив заяву

Корпорація «Богдан» спростовує припинення виробництва санітарних автомобілів

Українська армія отримає модернізовані санітарні автомобілі «Богдан-2251», про призупинення виробництва «Богдан-2251» не йдеться. Про це йдеться у заяві корпорації «Богдан», наданій «Укрінформу». «Ні про яке призупинення виробництва Богдан-2251 або про відмову від закупівель, як повідомляли



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Корпорація «Богдан» спростовує припинення виробництва санітарних автомобілів

Українська армія отримає модернізовані санітарні автомобілі «Богдан-2251», про призупинення виробництва «Богдан-2251» не йдеться. Про це йдеться у заяві корпорації «Богдан», наданій «Укрінформу».

«Ні про яке призупинення виробництва Богдан-2251 або про відмову від закупівель, як повідомляли деякі ЗМІ, не йдеться», - наголошує автовиробник.

Компанія також спростовує виявлення технічних несправностей у половині поставлених на фронт санітарних автомобілів. Там заявили, що мова йде лише про 17% автівок.

«Богдан Моторс» заявила, що спеціалісти компанії оперативно провели аналіз цих несправностей і визначили, що основними їх причинами стали виходи з ладу паливної системи автомобіля у зв'язку з використанням неякісного палива, а також порушення умов експлуатації або регламенту сервісного обслуговування.

Виробництво та розробку санітарного автомобіля «Богдан-2251» було здійснено на черкаському заводі «Автоскладальний завод №2» акціонерного товариства «Автомобільна компанія Богдан Моторс». Ступінь локалізації автомобіля в Україні сягає майже 70%.

До постачання у Міністерство оборони, санітарний автомобіль Богдан-2251 пройшов серію випробувань державної комісії, за результатами роботи якої було прийнято рішення про закупівлю таких автомобілів для потреб медичної служби ЗСУ.

Раніше членкиня Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Валентина Варава заявила, що з 50 доставлених на фронт автомобілів «Богдан-2251» 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.

Після цього Міністерство оборони сповістило, що не буде більше проводити закупки санітарних автомобілів «Богдан-2251», якщо виробник не усуне недоліки технічної та медичної частин.