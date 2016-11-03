Міноборони відреагувало на скандал із санітарними «Богданами», що поставлялись на фронт

В оборонному відомстві вказали на недоліки санітарних автівок, серед яких недосконалість ходової частини

Міністерство оборони не буде більше проводити закупки санітарних автомобілів «Богдан-2251», якщо виробник не усуне недоліки технічної та медичної частин. Про це стало відомо після засідання круглого столу, що відбувся 31 січня під головуванням заступника міністра оборони генерал-майора Олега Шевчука, інформує оборонне відомство. Згідно



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Богдан-2251

В оборонному відомстві вказали на недоліки санітарних автівок, серед яких недосконалість ходової частини

Міністерство оборони не буде більше проводити закупки санітарних автомобілів «Богдан-2251», якщо виробник не усуне недоліки технічної та медичної частин. Про це стало відомо після засідання круглого столу, що відбувся 31 січня під головуванням заступника міністра оборони генерал-майора Олега Шевчука, інформує оборонне відомство.

Згідно з розповсюдженим повідомленням, було прийнято рішення сформувати три робочі групи із залученням представників усіх зацікавлених сторін з метою відпрацювання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та удосконалення технічної, медичної та експлуатаційної складових санітарних автомобілів «Богдан-2251».

Координатором робочої групи щодо технічної складової призначено представника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони, медичної — представника науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії, експлуатаційної — представника Центрального автомобільного управління озброєння Збройних сил України.

Діяльність груп буде зосереджено над вирішенням таких основних проблемних питань, як вихід зі строю паливної системи, недосконалість ходової частини та медичного кунгу.

Раніше членкиня Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Валентина Варава заявила, що з 50 доставлених на фронт автомобілів «Богдан-2251» 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.