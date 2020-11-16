У Вірменії відпустили ексголову Ради нацбезпеки, заарештованого за замах на Пашиняна

Артур Ванецян: Я заявляю всім моїм прихильникам, всьому вірменському народу, що не скоював жодних злочинів

Ванецян вийшов до своїх прихильників після того, як Шенгавітський суд звільнив його

Заарештованого за підготовку замаху на прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна ексголову Ради національно безпеки Артура Ванецяна відпустили з-під варти. Його арешт визнали неправомірним.

Про це повідомляє armeniasputnik.

Зазначається, що Ванецян вийшов до своїх прихильників після того, як Шенгавітський суд звільнив його.

«Я заявляю всім моїм прихильникам, всьому вірменському народу, що не скоював жодних злочинів. Ця зрадницька влада просто намагається відсторонити мене від політичних процесів. Ми разом переможемо їх, нас ніщо не зупинить», – заявив Ванецян.

Нагадаємо, Ванецян був затриманий 14 листопада за підозрою нібито в співучасті в незаконному придбанні, збуті, зберіганні зброї, підготовці узурпації влади і підготовці вбивства Пашиняна.

Як повідомлялося, влада Вірменії стверджує, що з Карабаху виїхала понад половина жителів.

До слова, президент РФ Володимир Путін заявив, що в результаті війни у Нагірному Карабасі загинули чотири тисячі осіб, ще вісім тисяч отримали поранення.

Також відомо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.