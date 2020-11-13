Влада Вірменії стверджує, що з Карабаху виїхала понад половина жителів

Населення Карабаху, за оцінками, до активізації збройного протистояння становило близько 150 тисяч людей

Після початку бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабасі його територію і територію прилеглих районів Азербайджану залишили близько 90 тисяч людей.

Відповідні дані наводить влада Вірменії, пише «Радіо Свобода».

Населення Карабаху, за оцінками, до активізації збройного протистояння становило близько 150 тисяч людей.

Велика частина жителів покинула головне місто регіону, Степанакерт, ще до підписання лідерами Вірменії та Азербайджану за посередництва Росії угоди про перемир’я 9 листопада.

Після її підписання тисячі етнічних вірмен почали залишати райони, які, згідно з умовами перемир’я, найближчим часом повинні бути передані під контроль Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що жителі Карабаху палять своє житло, аби не дісталось азербайджанцям.

До слова, президент РФ Володимир Путін заявив, що в результаті війни у Нагірному Карабасі загинули чотири тисячі осіб, ще вісім тисяч отримали поранення.

Також відомо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.