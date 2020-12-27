Стало відомо, як вивезли з Донбасу українську ікону, подаровану Лаврову

Ікона була вивезена з Донбасу через Росію та Сербію

Голова асоціації ветеранів армії Республіки Сербської заявив, що розслідування має вести Інтерпол

Ікона, яку голова Президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сєргію Лаврову, була вивезена з Донбасу через Росію та Сербію.

Про це розповів колишній глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської Драган Савіч в інтерв’ю депутату від опозиційної Сербської демократичної партії (СДП) у парламенті РС Небойше Вукановичу, повідомляє Балканський оглядач.

Вуканович опублікував розмову з Савичем у своєму блозі. Той розповів, що 29 травня 2018 року в Баня-Луці ікону Додіку, який тоді був президентом Республіки Сербської, подарував Душко Вукотич, голова асоціації ветеранів армії Республіки Сербської.

«Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію та Белград», – сказав Савич, додавши, що він не знає, чи були у Вукотича будь-які супровідні папери для цього, як це зазвичай буває за таких обставин.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Вукотич поїхав на Донбас у 2018 році в якості голови асоціації ветеранів армії Республіки Сербської для участі у засіданні об’єднання «Спадкоємці Перемоги». Ця організація активно працює в окупованих Криму та Донбасі. Представники «влади» Луганська та Донецька нібито і передали очільнику сербських ветеранів ікону із зображенням Святого Миколая, яку він потім привіз Додіку.

Тим самим спростовано заяву представників Додіка про те, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.

Напередодні Радован Ковачевич, радник Додіка, в телеінтерв’ю заявив, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.

«Яка сімейна ікона, це все брехня і шахрайство», – сказав Савич, коментуючи цю розповідь.

Сам Вукотич ні підтвердив, ні спростував звинувачення на свою адресу, заявивши лише, що розслідування має вести Інтерпол.

«Я не маю наміру захищатись і тим самим годувати різних божевільних! Всім відомо, що Інтерпол працює над цією справою. Це найбільша у світі безпекова агенція! Нехай люди роблять свою роботу! Я завжди доступний їм, а також усім агенціям держави, де багато хто з нас живе серед безумців, що прагнуть уваги медіа!», – сказав Вукотич журналістам.

Нагадаємо, 14 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Сараєво. Там голова президії країни Мілорад Додік подарував йому 300-літню ікону, яка виявилася викраденою з окупованого Донбасу.

Після розголосу довкола цієї події у Росії ухвалили рішення повернути ікону назад на експертизу.

Як повідомлялося, посольство України в Боснії закликає повернути раніше подаровану Лаврову ікону.

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