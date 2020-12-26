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    У світі

    Посольство України в Боснії закликає повернути раніше подаровану Лаврову ікону

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    Мілорад Додік&nbsp;подарував Лаврову 300-літню ікону, яка виявилася викраденою з окупованого Донбасу - Посольство України в Боснії закликає повернути раніше подаровану Лаврову ікону
    Мілорад Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яка виявилася викраденою з окупованого Донбасу

    Дипломати наполягають на невідкладному наданні інформації, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона

    Посольство України в Боснії та Герцеговині закликає повернути Україні ікону, що була подарована главі російського МЗС Сергію Лаврову в Боснії й згодом, за запевненням представників РФ, повернута цій країні.

    Про це повідомляє Українська правда, із посиланням на посла України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василя Кирилича.

    Посольство України в Боснії та Герцеговині наполягає на невідкладному наданні інформації офіційним Сараєво, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона, яка була подарована Лаврову.

    Кирилич зазначив, що під час останньої зустрічі у місцевому МЗС 24 грудня боснійсько-герцеговинська сторона не надала відповіді на це питання.

    «Відсутність відповіді або зволікання з нею дають підстави вважати незаконним переміщення ікони на територію Боснії та Герцеговини. Це питання є принциповим, і відповідь на нього має бути швидкою й однозначною. Не медійною, а офіційною.

    А якщо зроблено вже перший крок – повернуто ікону до Сараєва (ця інформація офіційно не підтверджена), то треба зробити другий – повернути її Україні», – наголошує посол.

    Нагадаємо, 14 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Сараєво. Там голова президії країни Мілорад Додік подарував йому 300-літню ікону, яка виявилася викраденою з окупованого Донбасу.

    Після розголосу довкола цієї події у Росії ухвалили рішення повернути ікону назад на експертизу.

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    Теги: МЗС Сергій Лавров посольство Боснія і Герцеговина
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