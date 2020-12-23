Боснійські журналісти з'ясували, як українська ікона могла потрапити з Донбасу до Лаврова

За спиною у Костянтина Малофєєва в його офісі - ікони, томики «Історії Малоросії» Миколи Маркевича і фоліант «Царгород на старовинних картах». Інтерв'ю ВВС у 2015 році

Російський олігарх міг вивезти ікону з окупованого Донбасу

У світі набирає обертів скандал, що спалахнув через ікону, подаровану співпрезидентом Боснії і Герцеговини Мілорадом Додіком міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Журналісти боснійського сайту Istraga зробили спробу з'ясувати, як ікона з зайнятого проросійськими сепаратистами українського Донбасу могла потрапити на Балкани.

Отже, 14 грудня пан Додік подарував старовинну ікону Сергію Лаврову й одразу ж з'ясувалось, що вона має печатки УРСР та може бути привезена з Луганська.

Посольство України направило спеціальну ноту владі Боснії і Герцеговини з припущенням, що ікона могла бути вивезена з окупованої частини України.

Фото ікони та печатки з сайту klix.ba

Місцеве МЗС назвало ці звинувачення серйозними. Прокуратура країни навіть відкрила провадження.

Міністерство культури України також заявило, що ікона могла належати Україні, про що свідчать зображені на ній печатки

Автори статті «Костянтин Малофеєв, олігарх, який любить ікони, Мілорада Додіка та українських сепаратистів» припускають, що цей російський бізнесмен міг бути причетним до скандального подарунка.

Українські журналісти звернулися до фонду пана Малофеєва з проханням про коментар, але відповіді поки що не отримала.

Автори статті нагадують, що Малофєєв - російський мільярдер, який мав стосунок до фінансування сепаратистських груп в Україні. Його російська преса за любов до релігії та її просування називає «православним олігархом».

Він є засновником кількох фондів, але найцікавішим у цьому контексті є «Фонд Святого Василя».

Журналісти вказали, що пошук слідів діяльності фонду викидає багато статей про те, що «благодійник і меценат» Костянтин Малофєєв є колекціонером ікон, деякі з яких він дарував людям по всьому світу.

Також є багато свідчень про зустрічі та зв'язки Малофеєва з Мілорадом Додіком. Видання розповідає про кілька візитів російського олігарха до Боснії. А також розповідає про контакти Малофєєва з ватажками бойовиків.

Незаперечним фактом є те, що російський олігарх мав стосунок до російських бойовиків на сході України, які могли викрасти ікону.

Крім того в публікації йдеться, що з початком війни на Донбасі туди також поїхали бійці з Боснії і Герцеговини воювати на боці російських бойовиків. Мова йде про щонайменше сімох людей, участь яких у війні офіційно зафіксована. Вони також могли перевозити звідти певні речі.

Нагадаємо, Російський міністр перебував у Сараєві 14 грудня. Його візит став скандальним і тому, що члени президії БіГ Шефік Джаферович і Желько Комшич ухилилися від зустрічі з ним на знак протесту, оскільки Лавров напередодні зустрівся з Мілорадом Додиком у приміщенні, де не було державного прапора Боснії й Герцеговини.

Ікону Лаврову 14 грудня подарував голова президії Боснії й Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додик, коли той відвідував БіГ.

Як повідомлялося, прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.

Як заявили в МЗС РФ, Росія поверне ікону, подаровану в Сараєво главі МЗС РФ Сергію Лаврову, для з’ясування її походження по лінії Інтерполу.

Джерело: ВВС Україна