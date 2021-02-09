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    Зеленський відкрив освітній форум у Києві

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    Президент Володимир Зеленський 9 лютого виступив на освітньому форумі - Зеленський відкрив освітній форум у Києві
    Президент Володимир Зеленський 9 лютого виступив на освітньому форумі
    Скріншот

    Форум триватиме три години і завершиться брифінгом для журналістів

    Президент Володимир Зеленський 9 лютого взяв участь у відкритті Партнерського форуму «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями». Форум розпочався о 10 ранку і вже о 13 має завершитись. 

    Організатори заходу відзначили, що мета форуму – визначення стратегічних цілей розвитку освіти в період проведення адміністративно-територіальної реформи й децентралізації влади в Україні, обговорення широкого кола найбільш актуальних питань реформування галузі.

    Також на форумі виступила дружина президентаа Олена Зеленська. 

    Питання, що розглядатимуться:

    • про стратегічні цілі та пріоритетні напрями розвитку освіти у 2021 році;
    • про забезпечення доступної та якісної освіти в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи;
    • про організацію освітнього процесу в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи;
    • про ключові проблеми післядипломної педагогічної освіти та варіанти їх вирішення.

    У заході беруть участь міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, представники Міністрства розвитку громад і територій, члени комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, представники Національної академії педагогічних наук, Асоціації міст України, директори департаментів освіти і науки облдержадміністрацій.

    Брифінг для ЗМІ за результатами форуму заплановано на 12 годину. 

    Теги: міністр Міністерство освіти і науки освіта Володимир Зеленський навчання президент Сергій Шкарлет
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