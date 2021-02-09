Зеленський відкрив освітній форум у Києві
Форум триватиме три години і завершиться брифінгом для журналістів
Президент Володимир Зеленський 9 лютого взяв участь у відкритті Партнерського форуму «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями». Форум розпочався о 10 ранку і вже о 13 має завершитись.
Організатори заходу відзначили, що мета форуму – визначення стратегічних цілей розвитку освіти в період проведення адміністративно-територіальної реформи й децентралізації влади в Україні, обговорення широкого кола найбільш актуальних питань реформування галузі.
Також на форумі виступила дружина президентаа Олена Зеленська.
Питання, що розглядатимуться:
- про стратегічні цілі та пріоритетні напрями розвитку освіти у 2021 році;
- про забезпечення доступної та якісної освіти в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи;
- про організацію освітнього процесу в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи;
- про ключові проблеми післядипломної педагогічної освіти та варіанти їх вирішення.
У заході беруть участь міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, представники Міністрства розвитку громад і територій, члени комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, представники Національної академії педагогічних наук, Асоціації міст України, директори департаментів освіти і науки облдержадміністрацій.
Брифінг для ЗМІ за результатами форуму заплановано на 12 годину.