Зеленський відкрив освітній форум у Києві

Форум триватиме три години і завершиться брифінгом для журналістів

Президент Володимир Зеленський 9 лютого взяв участь у відкритті Партнерського форуму «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями». Форум розпочався о 10 ранку і вже о 13 має завершитись.

Організатори заходу відзначили, що мета форуму – визначення стратегічних цілей розвитку освіти в період проведення адміністративно-територіальної реформи й децентралізації влади в Україні, обговорення широкого кола найбільш актуальних питань реформування галузі.

Також на форумі виступила дружина президентаа Олена Зеленська.

Питання, що розглядатимуться:

про стратегічні цілі та пріоритетні напрями розвитку освіти у 2021 році;

про забезпечення доступної та якісної освіти в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи;

про організацію освітнього процесу в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи;

про ключові проблеми післядипломної педагогічної освіти та варіанти їх вирішення.

У заході беруть участь міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, представники Міністрства розвитку громад і територій, члени комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, представники Національної академії педагогічних наук, Асоціації міст України, директори департаментів освіти і науки облдержадміністрацій.

Брифінг для ЗМІ за результатами форуму заплановано на 12 годину.