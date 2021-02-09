Як жартують з журналістів каналів Медведчука, які заліпили собі роти. Добірка курйозних фотожаб

«Змучилися брехати людям?»

У студіях телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK знімальні групи з’явилися в етері із заліпленими ротами. За словами журналістів, це символізує обмеження свободи слова в Україні. А от на думку деяких жартівників з мережі, таким чином працівники пропагандистських телеканалів демонструють, що вони вже втомилися брехати своїм глядачам.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, Zik.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.



