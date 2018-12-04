Скандальне закриття університету в Угорщині: Фріланд заявила про «жахливу втрату»



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За словами глави МЗС Канади, примус університету до закриття у Будапешті зашкодить освіті та академічній свободі в Угорщині

Канада дуже негативно ставиться до примусового закриття в Будапешті Центрально-Європейського університету. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«Те, що Центрально-Європейський університет буде вимушений переїхати після відмови Угорщини дозволити йому продовжувати роботу в Будапешті, є жахливою втратою», - сказала Фріланд.

За її словами, Канада сподівалася, що Угорщина «зробить необхідні кроки для пошуку рішення, яке дозволило б Центрально-Європейському університету вільно працювати у Будапешті, передусім зважаючи на суттєві вжиті університетом спроби виконати нові вимоги, запроваджені угорським законом про вищу освіту у 2017 році».

Фріланд додала, що примус університету до закриття у Будапешті зашкодить освіті та академічній свободі в Угорщині. «Цей вимушений переїзд є ударом по академічній свободі, яка є основоположним правом, і викликає особливе занепокоєння з огляду на те, що Угорщина є членом НАТО та ЄС. Центрально-Європейський університет - інституція із чудовою репутацією та значною кількістю канадських студентів і викладачів. Це рішення вплине не лише на сам університет, але й на всю систему вищої освіти Угорщини», - наголосила глава МЗС Канади.

Як відомо, Центрально-Європейський університет з 1991 року функціонує в Будапешті за фінансової підтримки американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса. Проте чинний уряд Угорщини на чолі із прем’єр-міністром Віктором Орбаном вже кілька років намагається закрити навчальний заклад, не погоджуючись із відстоюваною ним ідеологією «відкритого суспільства».

Єврокомісія подала на Угорщину до суду через дискримінаційний закон про освіту, ухвалений в країні у 2017 році, і покликаний заборонити Центрально-Європейський університет. Його чинним ректором є колишній глава Ліберальної партії Канади Майкл Ігнатьєф.

У понеділок, 3 грудня, адміністрація університету оголосила, що під тиском влади була вимушена ухвалити рішення про переїзд навчального закладу до Відня наступного року.

Раніше повідомлялося, що Центрально- Європейський університет (CEU) у Будапешті заявив, що його витісняє з країни націоналістичний уряд Віктора Орбана, тож якщо до 1 грудня ВНЗ не отримає гарантій академічної свободи, то переїде до Австрії.

Джерело: Укрінформ