Підсумки зустрічі НАТО-Росія, скандал із поверненням Порошенка. 12 січня за хвилину

На Донбасі загинув військовий, в Сенаті США оприлюднять новий пакет санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну

ЗМІ: Штати підготували жорсткі санкції проти Росії та особисто Путіна

Демократи в Сенаті США оприлюднять новий пакет санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну. Обмеження, зокрема, будуть спрямовані на російського президента Володимира Путіна. Про це пише The Washington Post.

Як повідомило ЗМІ, посилаючись на законопроєкт, що є у його розпорядженні, пакет передбачає також санкції проти високопоставлених російських військових та урядовців, низки банків та системи міжнародних платежів Swift.

Пізніше стало відомо, що у Сенат США внесли законопроєкт про нові санкції проти Росії, економічні обмеження можуть буди в разі вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє пресслужба сенаторки США Джин Шейхін.

ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу

Органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, в день повернення до України п’ятого президента Петра Порошенка 17 січня. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Слуга» Ковальов звільнив ведучого Дроздова із «4 каналу»

Керівництво «4 каналу» припиняє співпрацю з телеведучим Остапом Дроздовим. Про це написав новий власник каналу нардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов.

Пізніше журналіст Остап Дроздов прокоментував своє звільнення з «4 каналу», на якому вів програму «Прямим текстом» і розповів про цензуру, яку запровадили «слуги народу».

Завершилося засідання Ради НАТО-Росія: головне з виступу генсека Альянсу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів брифінг за підсумками зустрічі Ради Росія-НАТО. За його словами, НАТО не обмежуватиме право держав на вступ до Альянсу, а Росія не має права вето щодо вступу України.

Він також запевнив: якщо Росія використає силу проти України й піде далі, НАТО розгляне збільшення своєї присутності на Сході Альянсу.

Держдеп: Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не взяла на себе зобов'язання відвести війська від кордонів України, але й не стала відмовлятися від можливості деескалації ситуації. Про це Шерман сказала на брифінгу після засідання Ради НАТО-Росія.

За її словами, якщо у Росії є побоювання щодо своєї безпеки, то РФ – це велика країна, постійний член Радбезу ООН, у неї найбільший військовий контингент в Європі, без урахування ядерної зброї.

На Донбасі загинув 28-річний солдат із Миколаївщини

Стало відоме ім’я військовослужбовця Збройних сил України, який загинув унаслідок ворожого обстрілу в районі селища Новотошківське Попаснянського району на Луганщині. Це старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Віктор Кучеренко – четверта втрата Збройних сил цього року на війні

Аваков просив Зеленського видати орден скандальному заступнику Гогілашвілі

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі отримав державну нагороду від президента Володимира Зеленського після клопотання ексміністра Арсена Авакова. Таку відповідь 6 січня надав тимчасово виконувач обов’язків керівника МВС Євгеній Єнін на депутатський запит, повідомляє «Главком».