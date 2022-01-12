Завершилося засідання Ради НАТО-Росія: головне з виступу генсека Альянсу

Єнс Столтенберг: зустріч з Росією була важливою

Генеральний секретар НАТО запевнив, що Росія не має права вето щодо вступу України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів брифінг за підсумками зустрічі Ради Росія-НАТО.

За його словами, НАТО не обмежуватиме право держав на вступ до Альянсу, а Росія не має права вето щодо вступу України.

Він також запевнив: якщо Росія використає силу проти України й піде далі, НАТО розгляне збільшення своєї присутності на Сході Альянсу.

«Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив Столтенберг.

Ще в Альянсі, за словами генсека, розглядають можливість відкриття офісів НАТО у Москві та російського представництва – у Брюсселі.

Також у НАТО готові знову зустрічатися з Росією, щоб обговорити збільшення прозорості навчань, протидії кібератакам, а також питання ядерної політики.

Натомість Росія підтримала ідею провести серію подальших зустрічей із НАТО в різних форматах щодо обмеження розміщення ракет, однак поки не пристала на конкретні пропозиції.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.