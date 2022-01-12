Завершилося засідання Ради НАТО-Росія: головне з виступу генсека Альянсу
Генеральний секретар НАТО запевнив, що Росія не має права вето щодо вступу України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів брифінг за підсумками зустрічі Ради Росія-НАТО.
За його словами, НАТО не обмежуватиме право держав на вступ до Альянсу, а Росія не має права вето щодо вступу України.
Він також запевнив: якщо Росія використає силу проти України й піде далі, НАТО розгляне збільшення своєї присутності на Сході Альянсу.
«Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив Столтенберг.
Ще в Альянсі, за словами генсека, розглядають можливість відкриття офісів НАТО у Москві та російського представництва – у Брюсселі.
Також у НАТО готові знову зустрічатися з Росією, щоб обговорити збільшення прозорості навчань, протидії кібератакам, а також питання ядерної політики.
Натомість Росія підтримала ідею провести серію подальших зустрічей із НАТО в різних форматах щодо обмеження розміщення ракет, однак поки не пристала на конкретні пропозиції.
Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.
Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.
Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.
Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.
Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.