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    Завершилося засідання Ради НАТО-Росія: головне з виступу генсека Альянсу

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    Єнс Столтенберг:&nbsp;зустріч з Росією була важливою - Завершилося засідання Ради НАТО-Росія: головне з виступу генсека Альянсу
    Єнс Столтенберг: зустріч з Росією була важливою
    фото: АР

    Генеральний секретар НАТО запевнив, що Росія не має права вето щодо вступу України

    Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів брифінг за підсумками зустрічі Ради Росія-НАТО.

    За його словами, НАТО не обмежуватиме право держав на вступ до Альянсу, а Росія не має права вето щодо вступу України.

    Він також запевнив: якщо Росія використає силу проти України й піде далі, НАТО розгляне збільшення своєї присутності на Сході Альянсу.

    «Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив Столтенберг.

    Ще в Альянсі, за словами генсека, розглядають можливість відкриття офісів НАТО у Москві та російського представництва – у Брюсселі.

    Також у НАТО готові знову зустрічатися з Росією, щоб обговорити збільшення прозорості навчань, протидії кібератакам, а також питання ядерної політики.

    Натомість Росія підтримала ідею провести серію подальших зустрічей із НАТО в різних форматах щодо обмеження розміщення ракет, однак поки не пристала на конкретні пропозиції.

    Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

    Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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    Теги: Росія НАТО агресія політика Україна Єнс Столтенберг
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    Завершилося засідання Ради НАТО-Росія: головне з виступу генсека Альянсу