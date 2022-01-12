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    ЗМІ: Штати підготували жорсткі санкції проти Росії та особисто Путіна

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    Нові обмеження США, зокрема, будуть спрямовані на російського президента Володимира Путіна - ЗМІ: Штати підготували жорсткі санкції проти Росії та особисто Путіна
    Нові обмеження США, зокрема, будуть спрямовані на російського президента Володимира Путіна
    фото: sputnik

    Білий дім начебто підтримав запропонований демократами законопроєкт щодо цих санкцій

    Демократи в Сенаті США оприлюднять новий пакет санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну. Обмеження, зокрема, будуть спрямовані на російського президента Володимира Путіна. Про це пише The Washington Post.

    Як повідомило ЗМІ, посилаючись на законопроєкт, що є у його розпорядженні, пакет передбачає також санкції проти високопоставлених російських військових та урядовців, низки банків та системи міжнародних платежів Swift.

    Вказано, що з відповідною пропозицією виступив голова сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес.

    За його словами, нові заходи мають стати сигналом на адресу Кремля, який покаже, що не варто «руйнувати свою економіку та жертвувати життям свого народу у марних спробах змінити карту Європи».

    ЗМІ додає, що Білий дім підтримав запропонований демократами законопроєкт щодо цих санкцій.

    За інформацією The Washington Post, сенатори від Демократичної партії сьогодні оприлюднять проєкт санкцій проти Росії на випадок її можливого вторгнення до України. Законопроект може бути проголосовано вже найближчим часом.

    Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

    До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

    Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

    11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

    Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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    Теги: Росія США санкції Путін агресія партії політика Україна
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    ЗМІ: Штати підготували жорсткі санкції проти Росії та особисто Путіна