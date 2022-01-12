Аваков просив Зеленського видати орден скандальному заступнику Гогілашвілі

Ексзаступник міністра внутрішніх справ фігурує у двох кримінальних провадженнях

Посадовець отримав держнагороду «за самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у справі боротьби зі злочинністю»

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі отримав державну нагороду від президента Володимира Зеленського після клопотання ексміністра Арсена Авакова. Таку відповідь 6 січня надав тимчасово виконувач обов’язків керівника МВС Євгеній Єнін на депутатський запит, повідомляє «Главком».

За інформацією з сайту глави держави, 30 жовтня 2020 року Гогілашвілі було нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня «за самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у справі боротьби зі злочинністю, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові».

Скріншот з сайту президента

«Клопотання перед президентом України про нагородження державною нагородою Гогілашвілі Олександра Генріховича, заступника міністра внутрішніх справ, було порушено міністром внутрішніх справ України, який перебував на посаді в жовтні 2020 року», – зазначив Євгеній Єнін у відповіді на депутатський запит Ірини Геращенко.

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Крім цього, тимчасово виконувач обов’язків міністра зауважив, що «після указу президента України про прийняття громадянства України Гогілашвілі О.Г (в одному з інтерв’ю опальний ексзаступник міністра сказав, що у 2019 році став громадянином України – «Главком») виконав подане ним зобов’язання припинити іноземне громадянство шляхом подання в уставленому порядку декларації про відмову від іноземного громадянства». Справа в тім, що раніше Гогілашвілі мав російський паспорт, але нещодавно він заявив, що з 2015 року не є громадянином Росії.

Іще Єнін додав, що головне управління розвідки міністерства оборони не надавало власні транспортні засоби Гогілашвілі, а також не охороняло його.

Нагадаємо, вже ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Його обурило прохання показати документи. Інцидент трапився 10 грудня.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі. Як йдеться у повідомленні відомства, це сталося «у зв'язку із подіями, які трапились на блокпосту на в'їзді в Донецьку область».

Наступного дня, 12 грудня, уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі. Вказану посаду він займав з вересня 2019 року.

Також повідомлялося, що ексзаступник глави МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

Наприкінці грудня 2021 року Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Він фігурує у двох кримінальних провадженнях.

У першому провадженні будуть розслідувати можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ (частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України).

У другому – за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області (частина 2 статті 365 КК України).