Україна та Грузія зробили спільну заяву в ООН
Дипломати вимагають від РФ припинити агресію та вивести свої війська з окупованих грузинських територій
У п’ятницю, 7 серпня, в 12-ті роковини збройної агресії Росії, постійні представництва України та Грузії при ООН зробили спільну заяву.
Про це повідомив у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
У заяві йдеться, що Російська Федерація має припинити агресію, вивести свої війська з окупованих грузинських територій та надати безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.
«Україна як ніхто інший розуміє біль грузинів через війну і окупацію частини їхньої території. «Бордеризація», порушення прав людини, затримання і викрадення громадян, блокування гуманітарного доступу, дестабілізація безпекової ситуації. Таку реальність зараз проживають Абхазія та Цхинвальський регіон/Південна Осетія в умовах російської окупації», – зазначив Ніколенко.
За його словами, Грузія бореться політико-дипломатичними методами за Абхазію та Цхинвальський регіон, а Україна – за Крим та Донбас.
«Спільні виклики варто долати спільними зусиллями», – додав український дипломат.
Нагадаємо, 5 липня Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію на окупованих територіях Грузії – в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії.
До слова, майже три чверті грузинів вважають, що агресія Росії проти Грузії триває.