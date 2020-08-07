Україна та Грузія зробили спільну заяву в ООН



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7 серпня виповнюються 12-ті роковини початку російської збройної агресії проти Грузії

Дипломати вимагають від РФ припинити агресію та вивести свої війська з окупованих грузинських територій

У п’ятницю, 7 серпня, в 12-ті роковини збройної агресії Росії, постійні представництва України та Грузії при ООН зробили спільну заяву.

Про це повідомив у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

У заяві йдеться, що Російська Федерація має припинити агресію, вивести свої війська з окупованих грузинських територій та надати безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

«Україна як ніхто інший розуміє біль грузинів через війну і окупацію частини їхньої території. «Бордеризація», порушення прав людини, затримання і викрадення громадян, блокування гуманітарного доступу, дестабілізація безпекової ситуації. Таку реальність зараз проживають Абхазія та Цхинвальський регіон/Південна Осетія в умовах російської окупації», – зазначив Ніколенко.

За його словами, Грузія бореться політико-дипломатичними методами за Абхазію та Цхинвальський регіон, а Україна – за Крим та Донбас.

«Спільні виклики варто долати спільними зусиллями», – додав український дипломат.

Нагадаємо, 5 липня Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію на окупованих територіях Грузії – в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії.

До слова, майже три чверті грузинів вважають, що агресія Росії проти Грузії триває.