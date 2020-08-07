Шмигаль знову заговорив про постачання води до окупованого Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шмигаль зазначив, що на даний момент технічно неможливо постачати дніпровську воду до Криму

Голова українського уряду зауважив, що при цьому Україна «не буде постачати воду для потреб окупаційної влади, військ і військових баз»

Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова українського уряду зауважив, що при цьому Україна «не буде постачати воду для потреб окупаційної влади, військ і військових баз».

Шмигаль також зазначив, що на даний момент технічно неможливо постачати дніпровську воду до Криму.

«Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по наявній інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру», – сказав прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, 11 червня на пресконференції в Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим в українській повістці немає.

До цього 5 березня Денис Шмигаль під час ток-шоу «Право на владу» стверджував, що його Кабмін «не перекриє воду для українців в Криму» і заявив, що неподання води «призведе до гуманітарної катастрофи».