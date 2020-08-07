Шмигаль знову заговорив про постачання води до окупованого Криму
Голова українського уряду зауважив, що при цьому Україна «не буде постачати воду для потреб окупаційної влади, військ і військових баз»
Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Голова українського уряду зауважив, що при цьому Україна «не буде постачати воду для потреб окупаційної влади, військ і військових баз».
Шмигаль також зазначив, що на даний момент технічно неможливо постачати дніпровську воду до Криму.
«Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по наявній інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру», – сказав прем’єр-міністр України.
Нагадаємо, 11 червня на пресконференції в Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим в українській повістці немає.
До цього 5 березня Денис Шмигаль під час ток-шоу «Право на владу» стверджував, що його Кабмін «не перекриє воду для українців в Криму» і заявив, що неподання води «призведе до гуманітарної катастрофи».