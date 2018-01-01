Скандальний інформатор WikiLeaks балотується в Сенат США
- Сьогодні, 06:26
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Бредлі Меннінг раніше змінив стать на жіночу, взявши ім'я Челсі Меннінг
Кандидат-трансгендер боротиметься за місце в Сенаті на чергових місцевих виборах з нинішнім сенатором
Колишній інформатор WikiLeaks Бредлі Меннінг, який був засуджений у США та відбув 7-річне покарання у в'язниці за розголошення секретних даних, а потім змінив свою стать на жіночу, взявши ім'я Челсі Меннінг, тепер бере учать у виборах до американського Сенату.
Про це повідомляє інформагентство Reuters.
«Челсі Меннінг, трансгендер та екс-військовослужбовець американської армії, після проведення семи років у військовій в'язниці за витік секретних даних, висунула свою кандидатуру від Демократичної партії до Сенату США від штату Мериленд», - йдеться в повідомленні із посиланням виборчу документацію.
Звільненню Меннінг із в'язниці передував політичний скандал, оскільки рішення про пом'якшення вироку екс-інформатору WikiLeaks було прийняте ще Бараком Обамою, втім Менінг (уже як жінка) вийшла на свободу лише в травні минулого року.
Кандидат-трансгендер боротиметься за місце в Сенаті на чергових місцевих виборах з нинішнім сенатором від штату Мериленд Беном Кардіном, широко відомим своєю критичною позицією до агресії РФ та підтримкою України в верхній палаті американського Конгресу.
Кардін отримав посаду сенатора в 2006 році та був легко переобраний в 2012-му, випередивши свого республіканського опонента у про-демократичному штаті.
Джерело: Укрінформ