Скандальний інформатор WikiLeaks балотується в Сенат США

Кандидат-трансгендер боротиметься за місце в Сенаті на чергових місцевих виборах з нинішнім сенатором

Колишній інформатор WikiLeaks Бредлі Меннінг, який був засуджений у США та відбув 7-річне покарання у в'язниці за розголошення секретних даних, а потім змінив свою стать на жіночу, взявши ім'я Челсі Меннінг, тепер бере учать у виборах до американського Сенату. Про це повідомляє інформагентство Reuters. «Челсі Меннінг, трансгендер та



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Бредлі Меннінг раніше змінив стать на жіночу, взявши ім'я Челсі Меннінг

Кандидат-трансгендер боротиметься за місце в Сенаті на чергових місцевих виборах з нинішнім сенатором

Колишній інформатор WikiLeaks Бредлі Меннінг, який був засуджений у США та відбув 7-річне покарання у в'язниці за розголошення секретних даних, а потім змінив свою стать на жіночу, взявши ім'я Челсі Меннінг, тепер бере учать у виборах до американського Сенату.

Про це повідомляє інформагентство Reuters.

«Челсі Меннінг, трансгендер та екс-військовослужбовець американської армії, після проведення семи років у військовій в'язниці за витік секретних даних, висунула свою кандидатуру від Демократичної партії до Сенату США від штату Мериленд», - йдеться в повідомленні із посиланням виборчу документацію.

Звільненню Меннінг із в'язниці передував політичний скандал, оскільки рішення про пом'якшення вироку екс-інформатору WikiLeaks було прийняте ще Бараком Обамою, втім Менінг (уже як жінка) вийшла на свободу лише в травні минулого року.

Кандидат-трансгендер боротиметься за місце в Сенаті на чергових місцевих виборах з нинішнім сенатором від штату Мериленд Беном Кардіном, широко відомим своєю критичною позицією до агресії РФ та підтримкою України в верхній палаті американського Конгресу.

Кардін отримав посаду сенатора в 2006 році та був легко переобраний в 2012-му, випередивши свого республіканського опонента у про-демократичному штаті.

Джерело: Укрінформ