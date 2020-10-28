Скандальний Вовк рятує одіозного колегу, який ховав гроші у мантію



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Ексголова Апеляційного суду Києва Антон Чернушенко під час обшуків у своєму кабінеті влітку 2015 року Скріншот з відео Офісу генпрокурора

Екскерівник Апеляційного суду Києва підозрюється у незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду

Печерський районний суд Києва зобов’язав прокурора закрити кримінальне провадження стосовно підозрюваного колишнього голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка через відсутність події та складу правопорушень, а також відсутність доказів, необхідних для доведення винуватості.

Таку ухвалу 9 жовтня виніс суддя Сергій Вовк, повідомляє «Главком».

У червні 2015 року генпрокуратура повідомила підозру Чернушенку у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) та ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних судових рішень) ККУ.

Тодішній народний депутат і радник очільника МВС Антон Геращенко опублікував тексти смс-повідомлень, які отримував голова Київського апеляційного суду з вказівками про необхідний результаті тієї чи іншої справи.

Крім цього, у той період у службовому кабінеті голови суду Антона Чернушенка правоохоронці вилучили $6,5 тис., приблизно 30 тис. грн, ключі від 5 машин, зареєстрованих на його родичів, картки на пальне (14 тон). Під час обшуку служитель Феміди навіть ховав гроші у мантію.

Через п’ять років після перерахованих подій адвокати екссудді звернулися до Печерського райсуду Києва зі скаргою на слідчого і прокурора та вимагали закрити кримінальну справу проти Чернушенка. За їх даними, колишній голова апеляційного суду не може бути суб`єктом злочину через необґрунтованість пред`явленої підозри. Більше того термін досудового розслідування кримінального провадження закінчився і наразі правоохоронці не виконали ухвали Печерського районного суду Києва від 24 грудня 2019 року, яка відводила їм два місяці для завершення розслідування.

Суддя Вовк дійшов висновків, що причетність ексголови суду Антона Чернушенка до надання вказівок службовій особі Апеляційного суду Києва незаконно втручатися в роботу автоматизованої системи документообігу є безпідставною. Адже досудове розслідування не з’ясувало, хто є тими службовими особами Апеляційного суду Києва, яким нібито давалися вказівки; не встановлено, яким саме чином здійснювалося втручання в автоматизовану систему документообігу; не підтверджено факт втручання в автоматизовану систему документообігу Апеляційного суду Києва.

При цьому, як з’ясував суддя Вовк, Антон Чернушенко не належить до кола осіб, які наділенні правом доступу до автоматизованої системи суду.

Також Печерський суд наголосив: правоохоронці не вжили всіх, передбачених КПК України, заходів для здійснення всебічного, повного та ефективного здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні в межах відведених законом термінів, що призвело до обмеження прав, свобод та законних інтересів ексголови суду.

Ухвала судді Сергія Вовка про закриття кримінального провадження щодо колишнього голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка оскарженню не підлягає.

Додамо, що 29 травня 2018 року Вища рада правосуддя звільнила голову Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка з посади судді за дисциплінарний проступок і нехтування своїми обов'язками.

Як повідомляли ЗМІ, 1 жовтня суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк зобов'язав Офіс генерального прокурора вилучити з реєстру інформацію про повідомлення про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку через нібито неналежне її вручення.

У серпні суддя Сергій Вовк вирішив забрати у НАБУ справу про «плівки Вовка», який є головою Окружного адміністративного суду Києва. Таким чином, він задовольнив скаргу адвоката підозрюваного у цій справі Євгенія Аблова, заступника голови Окружного адміністративного суду Києва.