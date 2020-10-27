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    Вибух на танкері в Азовському морі: знайдено останки моряків

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    <p>Танкер &laquo;Генерал Азі Асланов&raquo; слідував у Ростов-на-Дону без вантажу на борту</p> - Вибух на танкері в Азовському морі: знайдено останки моряків

    Танкер «Генерал Азі Асланов» слідував у Ростов-на-Дону без вантажу на борту

    Для встановлення осіб загиблих призначена генетична експертиза

    В Азовському морі виявили останки членів екіпажу російського танкера «Генерал Азі Асланов», на борту якого в минулу суботу стався вибух.

    Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомляють росЗМІ.

    «У Московському міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті Слідкому Росії повідомили, що виявили останки членів екіпажу танкера «Генерал Азі Асланов», який зазнав аварії в Азовському морі. У відомстві зазначили, що призначили генетичні експертизи, щоб встановити особи загиблих», – повідомили в ЗМІ.

    Відзначається, що на місці події продовжує працювати слідча група, в числі якої – слідчі Краснодарського слідчого відділу на транспорті і криміналісти з досвідом розслідування подібних подій. Розслідування кримінальної справи триває.

    Нагадаємо, 24 жовтня на російському нафтовому танкері, що прямував до Ростова-на-Дону, стався вибух. На борту перебували 13 осіб екіпажу, 10 з них врятовані. Доля трьох залишалася невідома. Причина інциденту встановлюється.

    вибух смерть корабель Азовське море розслідування
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