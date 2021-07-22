Туристів на Мальдівах змусять платити податок на виліт з островів

Податок на виїзд буде стягуватися з 1 січня 2022 роки замість аеропортового збору з усіх пасажирів, що вилітають з Мальдівських островів

Туристи, які користуються економ-класом повинні будуть сплатити податки в розмірі $30

Влада Мальдівської республіки прийнялаа поправку до Податкового кодексу, згідно з якою з усіх хто виїжджатиме з островів буде стягуватися податок. Він буде включений у вартість квитка. Про це повідомляє Raajje.

Вказано, що документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

«Податок на виїзд буде стягуватися з 1 січня 2022 роки замість аеропортового збору з усіх пасажирів, що вилітають з Мальдівських островів, за винятком дітей до двох років і осіб з дипломатичною недоторканністю», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що всі податки, що стягуватимуться з туристів, повинні бути оплачені в доларах США.

Відповідно до поправки, як з місцевих жителів, так і з іноземців, які подорожують бізнес-класом, стягуватиметься плата в розмірі 60 доларів.

Крім цього, з тих, хто подорожує першим класом – 90 доларів США.

Водночас туристи, які користуються економ-класом повинні будуть сплатити податки в розмірі 30 доларів, а мальдівці – 12.

До того ж, розмір податку становитиме 120 доларів для мандрівників, які виїжджають на приватних літаках.