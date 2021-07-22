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    Туристів на Мальдівах змусять платити податок на виліт з островів

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    Податок на виїзд буде стягуватися з 1 січня 2022 роки замість аеропортового збору з усіх пасажирів, що вилітають з Мальдівських островів - Туристів на Мальдівах змусять платити податок на виліт з островів
    Податок на виїзд буде стягуватися з 1 січня 2022 роки замість аеропортового збору з усіх пасажирів, що вилітають з Мальдівських островів
    Фото з відкритих джерел

    Туристи, які користуються економ-класом повинні будуть сплатити податки в розмірі $30

    Влада Мальдівської республіки прийнялаа поправку до Податкового кодексу, згідно з якою з усіх хто виїжджатиме з островів буде стягуватися податок. Він буде включений у вартість квитка. Про це повідомляє Raajje.

    Вказано, що документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

    «Податок на виїзд буде стягуватися з 1 січня 2022 роки замість аеропортового збору з усіх пасажирів, що вилітають з Мальдівських островів, за винятком дітей до двох років і осіб з дипломатичною недоторканністю», – йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що всі податки, що стягуватимуться з туристів, повинні бути оплачені в доларах США.

    Відповідно до поправки, як з місцевих жителів, так і з іноземців, які подорожують бізнес-класом, стягуватиметься плата в розмірі 60 доларів.

    Крім цього, з тих, хто подорожує першим класом – 90 доларів США.

    Водночас туристи, які користуються економ-класом повинні будуть сплатити податки в розмірі 30 доларів, а мальдівці – 12.

    До того ж, розмір податку становитиме 120 доларів для мандрівників, які виїжджають на приватних літаках.

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    Теги: податки відпочинок туризм розкіш мандрівка авіарейс відпустка
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    Туристів на Мальдівах змусять платити податок на виліт з островів