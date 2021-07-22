Туристів на Мальдівах змусять платити податок на виліт з островів
Туристи, які користуються економ-класом повинні будуть сплатити податки в розмірі $30
Влада Мальдівської республіки прийнялаа поправку до Податкового кодексу, згідно з якою з усіх хто виїжджатиме з островів буде стягуватися податок. Він буде включений у вартість квитка. Про це повідомляє Raajje.
Вказано, що документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.
«Податок на виїзд буде стягуватися з 1 січня 2022 роки замість аеропортового збору з усіх пасажирів, що вилітають з Мальдівських островів, за винятком дітей до двох років і осіб з дипломатичною недоторканністю», – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що всі податки, що стягуватимуться з туристів, повинні бути оплачені в доларах США.
Відповідно до поправки, як з місцевих жителів, так і з іноземців, які подорожують бізнес-класом, стягуватиметься плата в розмірі 60 доларів.
Крім цього, з тих, хто подорожує першим класом – 90 доларів США.
Водночас туристи, які користуються економ-класом повинні будуть сплатити податки в розмірі 30 доларів, а мальдівці – 12.
До того ж, розмір податку становитиме 120 доларів для мандрівників, які виїжджають на приватних літаках.