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    Думки вголос

    Коронавірусне літо. Окупований Крим вирішив здерти з росіян три шкури за всі свої страждання

    • Ілля Варламов

      бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    • Розсилка
    Коронавірусне літо. Окупований Крим вирішив здерти з росіян три шкури за всі свої страждання

    У Криму зараз ціни на проживання в середньому в 2 рази вищі, ніж в Європі або ОАЕ, і в 3 рази вищі, ніж в Туреччині і Єгипті

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    Я тут решил посмотреть, сколько нынче стоит отдых в Крыму... Как вы знаете, границы закрыты, выехать на любимые русскими курорты в Турцию, ОАЭ и даже Европу не получится, отдыхать можно только на Святой Руси... А на Святой Руси решили жить как в последний раз. Раз выбора у туриста нет, почему бы не содрать с него три шкуры?!

    Давайте посмотрим, сколько стоит отдых в Крыму на ближайшие выходные. Я смотрел гостиницы с 10 по 12 июля, все цены приведены за два дня проживания, включая все налоги и сборы.

    Итак, поехали в Крым!

    За санаторий имени Кирова придётся отдать 12 600! Тут надо отметить, что находится он в километре от моря.


    Обстановка в номерах на любителя шика 90-х. Есть номера с более современным ремонтом, но стоит они уже от 15 за выходные. Тут надо сказать, что в стоимость проживания включено трехразовое питание в местной столовой... Ну, я бы там есть не стал, но вроде как питание лечебное и диетическое.


    За 20-метровую комнату в частном секторе отдать придётся 7000 рублей. Тут можно насладиться архитектурой!


    Ну и замечательной обстановкой в стиле «грусть и тоска».


    Если бюджет поджимает, то в 4-х километрах от пляжа можно найти комнату в частном секторе за 4000.


    А вот двухместный номер в трёхзвёздочном отеле будет стоить 30 000.




    Если вдруг вы работаете в Сбербанке и у вас много денег, то можно остановиться в самом роскошном отеле Крыма, Mriya Resort & SPA. Отель действительно хороший, но стоит в 10 раз дороже, чем аналогичные в Европе или ОАЭ.


    Например, номера стоят от 61 000 ЗА СУТКИ!!!


    Номер нормальный, обычные 5* без изысков.


    А виллы...


    От 430 000 за сутки!


    Зато туда можно прилететь на вертолёте и встретить наших чиновников.

    Если хотите подешевле, то в Феодосии можно найти хардкорный вариант в «гостевом доме» за 1600 рублей. К услугам отдыхающих – москитная сетка и туалетная бумага.


    Зато посмотрите, какой милый дворик!


    За 5400 вам могут предложить трёхместный номер в отеле «Маяк». На самом деле это не отель, а совковая беззвёздочная гостиница, но давайте не будем придираться к формулировкам!


    Пансионат «Феодосия» готов кормить вас весь день.


    Простейший номер при этом обойдётся в 8000.


    Главный местный люксовый вариант – отель Victory, «семейный номер с собственной ванной комнатой» за 19 237 рублей.


    В Евпатории ситуация примерно та же. Можно снять комнату у частников за 2000 рублей или номер в гостевом доме от 3500, но цены в более-менее сносных гостиницах начинаются от 6000.

    Стандартный трёхместный номер в гостинице «Крым» обойдётся в 7200 рублей.


    Обычный номер в отеле «Корона» – 15 800 рублей.


    Люкс в трёхзвёздочной гостинице «Лиана» – 25 000 рублей.


    А теперь на минутку представим, что у вас есть возможность уехать за границу... Сколько на эти выходные стоят отели, например, в Дубае?

    Начнём с самых доступных вариантов. За 3000 рублей можно снять двухместный номер в городе, до пляжа придётся ехать на такси.


    За 3300 можно уже снять студию с кухней в городе.


    За 6000 рублей можно снять обычные 4* недалеко от пляжа.


    Mövenpick Hotel Jumeirah, который рисует у себя 5*, стоит 7000 рублей. Отель в нескольких километрах от пляжа.




    За 20 000 будут уже 5* на пальме прямо у моря.




    Почти все роскошные пятизвёздочные отели будут стоить от 30 до 40 тысяч на ближайшие выходные.




    В итальянском Римини можно за 4600 снять небольшой номер с балконом недалеко от пляжа.


    За 6000 уже хороший выбор 3* почти у моря.




    5* на Майорке стоит тоже около 30 000 за два дня.




    Комната с душем и туалетом в Тивате (Черногория) на два дня у моря стоит 2600.


    А за 9000 можно снять на выходные хорошую квартиру на 4-х человек.




    Подводя итог. В Крыму сейчас цены на проживание в среднем в 2 раза выше, чем в Европе или ОАЭ, и в 3 раза выше, чем в Турции и Египте. При этом сервис и качество пляжей точно не в пользу Крыма

    Джерело: блог Іллі Варламова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим пляжі відпочинок ОАЕ
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