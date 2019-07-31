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    Думки вголос

    Вже незабаром ватний прошарок «Слуги народу» перебіжить до Льовочкіна і Медведчука

    • Сергій Іванов

      Журналіст

    • Розсилка
    Вже незабаром ватний прошарок «Слуги народу» перебіжить до Льовочкіна і Медведчука

    Питання, навіщо було брати до списку завідомих, гарантованих перебіжчиків, залишатиметься з нами всі наступні п‘ять років

    Насправді немає нічого скандального або сенсаційного в тому, що сказав Nikita Poturaev новообраним парламентарям.

    Депутат - це дійсно ніхто, особливо якщо це депутат від правлячої політичної сили.

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    Скажу більше, особисто я активно вітаю таке ставлення до політиків, тому що лише постійний пресинг, увага і нагадування їх місця, ролі та призначення може завадити процесу перетворення їх на колективного Добкіна - когнітивно проблемних осіб з гіпертрофованим відчуттям власної величі невідомого генезу. Враховуючи рівень викликів та спокус, з якими вони дуже скоро зустрінуться, приниження можна розглядати як певний механізм противаги.

    Тобто це не проблема. А ось те, що хтось з депутатів зливає записи з закритих зустрічей ресурсу Львочкіна - навпаки. Це свідома гра на користь політичних опонентів і за це треба карати, адже безкарність породжує хаос.

    Тому прогнозую переміщення ватного прошарку партії «Слуга народу» до медведчуківсько-льовочкинського лона вже незабаром.

    Але питання, навіщо було брати до списку завідомих, гарантованих перебіжчиків, залишатиметься з нами всі наступні п‘ять років.

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    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    депутат партія Слуга народу
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