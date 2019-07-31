Вже незабаром ватний прошарок «Слуги народу» перебіжить до Льовочкіна і Медведчука

Питання, навіщо було брати до списку завідомих, гарантованих перебіжчиків, залишатиметься з нами всі наступні п‘ять років

Насправді немає нічого скандального або сенсаційного в тому, що сказав Nikita Poturaev новообраним парламентарям.

Депутат - це дійсно ніхто, особливо якщо це депутат від правлячої політичної сили.

Скажу більше, особисто я активно вітаю таке ставлення до політиків, тому що лише постійний пресинг, увага і нагадування їх місця, ролі та призначення може завадити процесу перетворення їх на колективного Добкіна - когнітивно проблемних осіб з гіпертрофованим відчуттям власної величі невідомого генезу. Враховуючи рівень викликів та спокус, з якими вони дуже скоро зустрінуться, приниження можна розглядати як певний механізм противаги.

Тобто це не проблема. А ось те, що хтось з депутатів зливає записи з закритих зустрічей ресурсу Львочкіна - навпаки. Це свідома гра на користь політичних опонентів і за це треба карати, адже безкарність породжує хаос.

Тому прогнозую переміщення ватного прошарку партії «Слуга народу» до медведчуківсько-льовочкинського лона вже незабаром.

Але питання, навіщо було брати до списку завідомих, гарантованих перебіжчиків, залишатиметься з нами всі наступні п‘ять років.

Джерело: блог Сергія Іванова

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