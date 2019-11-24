«Народний мер» окупованої Горлівки виявився українським розвідником: відео



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Едуард Матюха є українським розвідником і працював 5 років серед бойовиків

Матюха нетривалий час був «народним мером» Горлівки, але пішов з цієї посади через суперечки бойовиків

Колишній «народний мер» Горлівки на Донеччині Едуард Матюха повернувся на підконтрольну Україні територію, бо є українським розвідником і працював 5 років серед бойовиків.

Про це йдеться у сюжеті «ТСН.тиждень», цю інформацію в ефірі підтвердив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скибицький.

«Дійсно, Едуард — це та людина, яка надавала необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях», — сказав Скибицький.

Матюха нетривалий час був «народним мером» Горлівки, але пішов з цієї посади через суперечки бойовиків. Розвідник каже, що це й було його завдання — посварити їх. Згодом він став першим секретарем міського комітету «Компартії» так званої «ДНР». І почав заводити контакти з московськими комуністами - Геннадієм Зюгановим і його партією.

Наш розвідник з’ясував справжню роль КПРФ у відбудові нової російської імперії. Саме зюганівська партія стала для Кремля платформою для всіх проросійських анклавів у інших країнах. Абхазія, Придністров'я, Північна Осетія, фейкові "ДНР" та "ЛНР" - усі вони координуються Кремлем через комуністів. Призначена відповідальна особа - депутат Держдуми Російської Федерації Тайсан Казбек Кучуковіч.

Матюха розповів, що збирав інформацію про злочини Росії та заводив контакти з російськими комуністами.

Український розвідник зокрема дізнався, що з цим депутатом та іншими комуністами формуються російські «гуманітарні конвої», в які включають автомобілі із готівкою для самоназваних республік Донбасу.

Загалом Матюха збирав свідчення про участь Росії та Кремля у війні на Донбасі. Він стверджує, що Москва має план «Б» щодо Донбасу — проведення референдуму про включення «ДНР» і «ЛНР» до складу Росії, якщо Україна не піде на політичні поступки.

«Завдяки Едуарду, ми знаємо плани розширення збройної агресії. Ми достеменно знаємо плани застосування інших частин та з'єднань Південного російського округу проти нашої держави», - підкреслюють в ГУР Міноборони.