Слідчі розглядають сім версій катастрофи літака в Ірані - секретар РНБО



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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

«Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими», – сказав Данілов

Українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився 8 січня в Ірані.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Радіо Свобода.

«Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими. Остаточне рішення ми можемо ухвалити, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати», – сказав Данілов.

За його словами, експерти, які задіяні до розслідування, «є найкращими фахівцями, які є в нашій країні, вони займалися питаннями стосовно «Бука», яким був збитий літак на території Донецької області».

«Але тут немає гонки, РНБО – не піар-агентство, ми працюємо з доказами, ми працюємо з інформацією. Коли та чи інша версія буде мати більше або менше підтвердження, ми вас будемо про це інформувати. На сьогодні остаточної версії немає», – наголосив секретар РНБО. Раніше Данілов заявив, що серед основних версій авіакатастрофи - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК «Тор» (інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі Інтернет); зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

Також нагадаємо, що компанія Aireon зі США передала дані про рух розбитого в катастрофі в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) «компетентним органам, які проводять розслідування».

Раніше камера відеоспостереження зняла падіння літака МАУ. У мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера, під час якого загинули 176 осіб.

Також повідомлялося, що частина даних з чорних ящиків літака МАУ загублена. У попередньому звіті Ірану про катастрофу літака МАУ сказано, що частина технічних даних літака і записів розмов пілотів була загублена.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.