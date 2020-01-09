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    У світі

    Американська компанія передала слідчим «уточнені дані» про катастрофу літака в Ірані

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    <span>Aireon передала слідчим уточнені дані про катастрофу літака МАУ</span> - Американська компанія передала слідчим «уточнені дані» про катастрофу літака в Ірані
    Aireon передала слідчим уточнені дані про катастрофу літака МАУ

    Компанія вже надавала уточнені дані про Boeing 737 Max, який розбився в Ефіопії у 2019 році

    Компанія Aireon зі США передала дані про рух розбитого в катастрофі в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) «компетентним органам, які проводять розслідування». Про це з посиланням на представницю Aireon повідомляє DW у четвер, 9 січня.

    Aireon спеціалізується на глобальній системі відстеження і спостереження за літаками і використовує для цього космічні супутники, що дозволяє збирати більш детальну інформацію, ніж зазвичай доступна на комерційних сайтах трекінґу авіарейсів.

    Компанія вже надавала уточнені дані про Boeing 737 Max, який розбився в Ефіопії у 2019 році, що дозволило знайти паралелі з катастрофою у 2018 році такого ж літака в Індонезії.

    Нагадаємо, що раніше камера відеоспостереження зняла падіння літака МАУ. У мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера, під час якого загинули 176 осіб.

    Також повідомлялося, що частина даних з чорних ящиків літака МАУ загублена. У попередньому звіті Ірану про катастрофу літака МАУ сказано, що частина технічних даних літака і записів розмов пілотів була загублена.

    Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

    Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

    Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

    Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

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