Іран запросив інші країни долучитися до розслідування катастрофи українського літака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іран офіційно запросив США та інші країни розслідувати авіакатастрофу Boeing 737

Глава управління цивільної авіації Ірану розкритикував повідомлення в ЗМІ про відмову Ірану передавати чорні скриньки з літака іншим державам

Глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що Іран офіційно запросив до участі в розслідуванні катастрофи «Боїнга» МАУ представників США та інших країн.

По це він заявив, презентуючи в Тегерані результати попереднього розслідування катастрофи.

«Абедзаде заявив, що слідча група, відповідно до стандартів, викладених у додатку 13 до Чиказької конвенції, запропонувала всім державам, визнаним бенефіціарами згідно з цим документом, представити своїх представників у процесі розслідування катастрофи і призначити власну команду фахівців», - йдеться у пресрелізі Управління цивільної авіації Ірану за підсумками заяви Абедзаде.

Зауважимо, додаток, на який посилається Абедзаде, містить обов'язкові вимоги до процедури розслідування авіаційних катастроф і визначає, які держави можуть брати участь у розслідуванні. Зокрема, йдеться про державу, де сталась катастрофа, державу, де зареєстроване судно, державу-оператора судна, а також державу-розробника і державу-виробника судна.

За словами Абедзаде, Іран одразу після катастрофи спрямував повідомлення про інцидент до України як країни, де зареєстрований літак, та США – як країни, де розміщена штаб-квартира Boeing. Також Іран проінформував Швецію і Канаду, чиї громадяни перебували на борту, додав він.

Глава управління також розкритикував повідомлення в ЗМІ про відмову Ірану передавати чорні скриньки з літака іншим державам, запевнивши, що поширені напередодні новини про нібито відмову співпрацювати із США та компанією Boeing були неправдивими, і зазначив, що «у відповідь на питання журналіста» він лише «надав пояснення юридичної процедури розслідування катастроф, зокрема, що єдиним джерелом розслідування є (іранський) слідчий комітет», - сказав він.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Раніше 9 січня в Іран прилетів літак з 45 українськими спеціалістами. За даними пресслужби РНБО, експертна група терміново приступила до вивчення обставин авіакатастрофи Boeing 737 рейсу PS 752.

Також нагадаємо, що компанія Aireon зі США передала дані про рух розбитого в катастрофі в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) «компетентним органам, які проводять розслідування».

Нагадаємо, що раніше камера відеоспостереження зняла падіння літака МАУ. У мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера, під час якого загинули 176 осіб.

Також повідомлялося, що частина даних з чорних ящиків літака МАУ загублена. У попередньому звіті Ірану про катастрофу літака МАУ сказано, що частина технічних даних літака і записів розмов пілотів була загублена.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Джерело: Європейська правда