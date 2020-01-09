Слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор» - секретар РНБО



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У мережі з'явилося фото головки ракети, яку знайшли нібито на місці катастрофи літака МАУ

Напередодні з'явилась версія про атаку українського Боїнга в Тегерані з зенітного ракетного комплексу (ЗРК) «Тор»

Серед основних версій катастрофи українського пасажирського літака в Ірані, які вивчаються, - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК «Тор», тому що інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в інтернеті. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі йде нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації. Вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор" тому що інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту», - зазначив Данілов.

З його слів, у склад комісії включені «фахівці, які беруть участь в міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський «Боїнг» МН17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети «Бук», яка збила малайзійський літак».

Раніше 9 січня в Іран прилетів літак з 45 українськими спеціалістами. За даними пресслужби РНБО, експертна група терміново приступила до вивчення обставин авіакатастрофи Boeing 737 рейсу PS 752.

Також нагадаємо, що компанія Aireon зі США передала дані про рух розбитого в катастрофі в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) «компетентним органам, які проводять розслідування».

Нагадаємо, що раніше камера відеоспостереження зняла падіння літака МАУ. У мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера, під час якого загинули 176 осіб.

Також повідомлялося, що частина даних з чорних ящиків літака МАУ загублена. У попередньому звіті Ірану про катастрофу літака МАУ сказано, що частина технічних даних літака і записів розмов пілотів була загублена.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.