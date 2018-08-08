Слідчого СБУ Грабика, який займався справою Тимошенко, почали допитувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Судовий репортер»

На сьогодні Грабик своєї вини він не визнає

Оболонський суд Києва почав допит слідчого СБУ Миколи Грабика, якого звинувачують у незаконному притягненні до кримінальної відповідальності Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє «Судовий репортер» .

7 серпня обвинувачений дав вільні показання, а також його допитав прокурор. На наступному засіданні в вересні запитання буде ставити представник потерпілої Тимошенко, а також його власні адвокати.

Грабик працює в органах СБУ з 1997 року. 20 січня 2012 року Грабик як начальник слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області виніс постанову про притягнення Тимошенко до кримінальної відповідальності. Перед цим 11 жовтня 2011 року Тимошенко вже була засуджена на 7 років за перевищення влади і службових повноважень на посаді прем’єр-міністра при підписанні газових договорів з Росією.

28 лютого 2014 року після втечі президента Віктора Януковича Київський районний суд Харкова закрив «справу ЄЕСУ» у зв’язку з відмовою прокурорів від обвинувачення за відсутністю складу злочину. «Газову справу» Тимошенко Верховний суд згодом також закрив за відсутністю події злочину.

Справу проти слідчого Грабика зареєстрували 14 березня 2014 року. На сьогодні своєї вини він не визнає.